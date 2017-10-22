Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 9. haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında Bursaspor ile mücadele etti. Maç sonunda skor ise 0 - 0 oldu.



Maçtan dakikalar (ilk yarı)

11. dakikada Rybalka'nın ile sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içine ortasında Hakan Arslan'ın kafa vuruşunu kaleci Harun uzanarak çelmeyi başardı.

29. dakikada Batalla'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Delarge altıpasın hemen gerisinden yaptığı kafa vuruşunda top az farkla kale direğinin yanından auta çıktı.

41. dakikada sağ kanattan Auremir'in ortasında ceza sahası içinde Rybalka'nın kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı gitti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada savunmadan gönderilen uzun topta sol kanattan ceza sahasına giren Delarge'nin şutu yan ağlarda kaldı.

61. dakikada topla buluşan Kone'nin ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden dışarı çıktı.

68. dakikada Rybalka'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Hakan Arslan'ın kafa vuruşu üstten auta gitti.

83. dakikada sağ kanattan Barış'ın ceza sahasına yerden ortasında altıpasın içerisinde Batalla müsait pozisyonda meşin yuvarlağı direğin yanından auta gönderdi.

86. dakikada sol kanttan Furkan'ın kullandığı atışında arka direkte Ertuğrul'un kafa vuruşunda top direğin üstünden dışarı çıktı.

87. dakikada sağ kanattan Rıdvan'ın ceza sahası içerisine yerden gönderdiği topa gelişine vuran Mert Hakan topu üstten auta gönderdi.



Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Olguncan xx, Serkan Çimen xx

Demir Grup Sivasspor: Rochet xx, Auremir xx, Dyakov xx, Bjarsmyr xx, Ziya xx, Hakan Arslan xx, Rybalka xx, Medjani xx (Mert Hakan dk. 80 ?), Emre x (Rıdvan dk. 56 x), Bifouma xx, (Cyriac dk. 72 x), Kone xx

Yedekler: Tolgahan, Galip, Muhammet, Ergin, İbrahim, Hakan Bilgiç, Rıdvan, Cem

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Bursaspor: Harun xx, Barış xx, Ertuğrul xx, Ekong xx, Titi, Aziz Behich xx, Agu xx, Jorguera xx (Furkan dk. 78 x), Delarge x (Kubilay dk. 67 x), Batalla xx, (Yusuf dk. 89 ?), Stancu xx

Yedekler: Muhammed, Merter, Deniz, Sinan, Faty, İsmail, Atta

Teknik Direktör: Paul Le Guen

Sarı kartlar: Rıdvan (Demir Grup Sivasspor), Batalla, Agu (Bursaspor)