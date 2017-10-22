Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya’da temaslarını sürdüren Bakan Çavuşoğlu, Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi’nde Avrupa Şampiyonası grup maçları hazırlıklarını sürdüren Türkiye İşitme Engelliler Futbol Takımı’nı ziyaret etti. Millî Takım Teknik Direktörü Ali Metin, Bakan Çavuşoğlu’na takım ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sporcularla da sohbet eden Çavuşoğlu’na, sporculardan Emre Kılınç, spor ayakkabısını hediye etti.

Bakan Çavuşoğlu, hediye edilen ayakkabıyla penaltı atışları gerçekleştirdi. Takımın teknik direktörü Ali Metin ve İngiltere’den millî takıma gelen Hüseyin Er ile konuşan Çavuşoğlu, Ampute Millî Takımı’nın şampiyon olduğunu, bir şampiyonluk da işitme engelli takımdan beklediğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, İşitme Engelli Futbol Millî Takımının kampta olduğunu öğrenince ziyarete geldiğini vurgulayarak, takımın hocalarının meclisten futbol takımının hocaları olduğunu anlattı.

“SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ TAKDİR BUYURURSA ARKADAŞLARIMIZI GÖTÜRECEĞİZ”

Hocalarla beraber şampiyonlukları kazandıklarını ifade eden Çavuşoğlu, "Bu kardeşlerimiz Samsun’da olimpiyat şampiyonu oldular. Önümüzdeki günlerde önemli maçları var. Gelip onlara moral vermek istedik. İnşallah maçlardan sonra da Cumhurbaşkanımıza götürme sözü verdik. Sayın Cumhurbaşkanımız takdir buyurursa arkadaşlarımızı götüreceğiz" diye konuştu.

Takımın ilk maçının İngiltere ile olacağını hatırlatan Çavuşoğlu, "Olimpiyat şampiyonluğuna galibiyet yakışır. Antalya da millî takımlarımıza uğurlu geliyor. A millî futbol takımımıza da uğurlu geliyor. Dolayasıyla ben sonucun 3-1 olacağını düşünüyorum" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, futbolcular ve teknik heyetle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Bakan Çavuşoğlu’na AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Doç. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu da eşlik etti.