Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Ligin 9. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile golsüz berabere kalan Bursaspor’da karşılaşma sonrası Teknik Direktörü Paul Le Guen müsabakayı değerlendirdi. İyi bir sonuç aldıklarını ifade eden Le Guen, "Bence bu akşam gayet iyi bir sonuç aldık. İyi bir takıma karşı oynadığımızı göz önünde bulunursak iyi bir sonuç aldık. Sivasspor bu karşılaşmaya 12 puanla gelmişti. Bu 12 puan şans eseri değildi. İyi takım oldukları için aldılar bu puanları. Bu çerçevede bakıldığı zaman tatmin olduğumuz bir sonuç oldu Biz daha iyi olabilirdik. Bazın oyuncuların performansı beklentilerin altında kaldı. Ama yine her şeye rağmen pozitif tutumumu, iyimser tutumumu koruma taraftarıyım" dedi.

Hakemin performansının sorulması üzerine Le Guen, "Bence iyi bir hakem yönetimi gördük. Hatta bazı fauller bize de çalınabilirdi. Genellikle ben iyi bir hakem yönetimi gördüm" diye konuştu.