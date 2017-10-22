Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Süper Lig’in 9. haftasında evinde Fenerbahçe ile bu akşam karşılaşacak. Hazırlıklarını dün tamamlayan sarı-kırmızılılar, burada kampa girmişti. Galatasaray, 19.30’da başlayacak mücadele için Türk Telekom Stadyumu’na yola çıktı. Sarı-kırmızılıları Florya Metin Oktay Tesisleri’nde uğurlamak için yüzlerce taraftar geldi.