Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında bu akşam saat 19.30'da Galatasaray ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Derbi mücadelesi öncesi sarı-lacivertli kafile, Can Bartu Tesisleri'nden hareket ederek stadyuma doğru yola çıktı. Tesisler önünde toplanan Fenerbahçeli taraftarlar, zorlu derbi öncesi tezahüratlar ile takımlarına destek verdi.