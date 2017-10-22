MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada Kana Bıyık’ın uzun pasında kaleci Serkan’ın topu elinden kaçırmasıyla meşin yuvarlak buluşan Lopes’in şutu yandan auta çıktı.
5. dakikada Umut’un sağ çaprazdan çektiği şutta top auta çıktı.
9. dakikada Deniz Türüç’ün ceza sahası dışından vuruşunda top üstten auta çıktı.
20. dakikada Deniz Türüç’ün sol çaprazdan şutunda kaleci Serkan topu kornere çeldi. Kullanılan köşe vuruşunda Konyaspor defansı topu uzaklaştırdı.
25. dakikada Skubic’in şutunda top kaleci Lung’da taldı.
27. dakikada Konyaspor defansının hatasında top Badji’nin önünde kaldı. Badji’nin ceza sahası dışından çektiği sert şutta top yandan auta çıktı.
30. dakikada Lopes’in ortasında Umut Bulut’un kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
35. dakikada Lopes’in ortasında ceza sahasında topa iyi yükselen Boldrin’in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
38. dakikada Deniz Türüç’ün ortasında Konyaspor’un uzaklaştırmak istediği top Mendes’in önünde kaldı. Mendes’in vuruşunda top auta çıktı.
45. dakikada Deniz Türüç’ün ortasında ceza sahası içinde Umut Bulut’un kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
49. dakikada hakem Ali Palabıyık, Ali Turan’ın Deniz Türüç ile girdiği mücadelede topa elle dokunduğu için penaltı noktasını gösterdi.
50. dakikada penaltı atışını kullanan Deniz Türüç, top ve kaleci Serkan’ı ayrı köşelere gönderdi. 1-0
57. dakikada Musa Araz’ın ortasında ceza sahası içinde topa Ezekiel dokundu. Kaleye giden topu kaleci Lung son anda kornere çeldi.
62. dakikada Umut Bulut topu Konya defansından kaparak müsait pozisyondaki Deniz Türüç’e verdi. Ali Turan’ı çalımlayan Deniz Türüç kaleci Serkan ile baş başa kaldı. Deniz Türüç’ün vuruşunda top kaleci Serkan’dan döndü. Konyaspor defansı topu uzaklaştırdı.
64. dakikada orta sahada pres yapan Umut Bulut kaptığı topu Deniz Türüç’e verdi. Deniz Türüç müsait pozisyondaki Mendes’e ara pası attı. Topla ceza sahasına giren Mendes farkı ikiye çıkardı. 2-0
82. dakikada Mendes’in pasında Espinoza topla buluştu. Espinoza’nın ceza sahasının dışından çektiği şutta top kaleci Serkan’da kaldı.
90+1. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Vedat’ın pasında Ömer Ali’nin meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1
Stat: Kadir Has
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Kemal Yılmaz xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx
Kayserispor: Lung xx, Lopes xx, Şamil Çinaz x, Umut Bulut xx, Deniz Türüç xx (Espinoza dk. 80), Mendes xx, Sapunaru x (Kuchre dk. 46 x), Boldrin x (Güray dk. 58 x), Badji x, Kana Bıyık x, Atila Turan x
Yedekler: Vedat, Asamoah, Levent, Nikola, Erdal, Erkan, Bia
Teknik Direktör: Marius Şumudica
Atiker Konyaspor: Serkan x, Ali Turan xx, Jonsson x (Vedat dk. 65 x), Ömer Ali x, Miloseviç x, Fofana x (Ezekiel dk. 46 x), Petar x, Musa x (Ali Çamdalı dk. 67 x), Bourabia x, Fethat x, Skubic x
Yedekler: Abdulaziz, Volkan, Eren, Selim, Evouna, Abro, İsmail
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Goller: Deniz Türüç (dk. 50), Mendes (dk. 64) (Kayserispor), Ömer Ali (dk. 90+1) (Atiker Konyaspor)
Sarı kartlar: Ali Çamdalı, Ezeikel (Atiker Konyaspor)