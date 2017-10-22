Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında Bornova Beckerspor'u 26 sayı farkla, 87-61 mağlup etti.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Engin Sarı, Murat Tunç, Abdullah İlik
Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 9, Pelin Derya Bilgiç 8, Ayşe Cora 18, Esra Ural Topuz 8, Verameyenka 4, Vaughn 2, Plum 6, Tuğçe Canıtez 4, Tilbe Şenyürek 15, Dabovic 7, Melisa Korkmaz 4, Merve Arı 2
Bornova Beckerspor: Fontenente 14, Şaziye İvegin Üner 12, Sümeyya Özcan 2, Emel Sığırcı 8, Yeliz Doğan 2, Şebnem Özçelik 3, Özge Karataş 5, Lubcke 15
1. Periyot: 22-18
Devre: 45-26
3. Periyot: 66-42