Süper Lig'in 10. haftasında 29 Ekim Pazar günü Galatasaray'ı konuk edecek Trabzonspor'da, Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Burak Yılmaz'ın, en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.Bordo-mavili takımın golcü futbolcusunun, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sağ arka adalesinde zedelenme olduğu ve tedavisine başlandığı belirtildi.Burak Yılmaz'ın, ligde oynanacak Galatasaray ve Kayserispor maçlarında takımda yer alamayacağı kaydedildi.Bu arada Slovakya ile İskoçya arasında oynanan 2018 FIFA Dünya Kupası Grup Eleme maçında sağ alt arka adalesinden sakatlık geçirdikten sonra tedavisi yapılan Juraj Kucka'nın durumunun ise iyiye gittiği, Galatasaray maçına yetişme olasılığının bulunduğu öğrenildi.
Trabzonspor'a Burak Yılmaz'dan kötü haber
23.10.2017 - 13:44 | Son Güncelleme: 23.10.2017 - 13:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Trabzonspor'da, Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Burak Yılmaz'ın, en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
Etiketler : Trabzonspor,burak yılmaz,Süper Lig,
513638 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/513638.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
9
7
2
0
20
6
14
23
2
Göztepe
9
5
2
2
20
15
5
17
3
Akhisarspor
9
5
2
2
17
13
4
17
4
Kayserispor
9
5
2
2
14
10
4
17
5
Başakşehir
8
5
1
2
13
11
2
16
6
Fenerbahçe
9
4
3
2
17
12
5
15
7
Beşiktaş
8
4
2
2
13
9
4
14
8
Bursaspor
9
4
1
4
16
13
3
13
9
Sivasspor
9
4
1
4
14
14
0
13
10
Aytemiz Alanyaspor
9
3
2
4
19
20
-1
11
11
Malatyaspor
9
3
2
4
15
17
-2
11
12
Antalyaspor
9
2
3
4
11
15
-4
9
13
Trabzonspor
9
2
3
4
17
22
-5
9
14
Kasımpaşa
9
2
2
5
13
18
-5
8
15
Karabükspor
9
2
2
5
11
16
-5
8
16
Gençlerbirliği
9
2
2
5
12
20
-8
8
17
Konyaspor
9
2
1
6
9
13
-4
7
18
Osmanlıspor
9
2
1
6
13
20
-7
7
9. Hafta Maçları
20.10.2017
Antalyaspor 2 - 1 Kasımpaşa
21.10.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü 3 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
21.10.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Gençlerbirliği
21.10.2017
Evkur Yeni Malatyaspor 1 - 0 Trabzonspor
22.10.2017
Göztepe - Alanyaspor
22.10.2017
Demir Grup Sivasspor 0 - 0 Bursaspor
22.10.2017
Kayserispor 2 - 1 Atiker Konyaspor
22.10.2017
Galatasaray 0 - 0 Fenerbahçe
23.10.2017
Beşiktaş - Medipol Başakşehir Fk
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
9
5
3
1
14
7
7
18
2
Giresunspor
9
4
4
1
12
6
6
16
3
Ankaragücü
9
4
3
2
11
7
4
15
4
Ç. Rizespor
9
4
3
2
17
14
3
15
5
Elazığspor
9
4
3
2
15
12
3
15
6
Altınordu
9
4
2
3
17
12
5
14
7
İstanbulspor
9
4
2
3
10
8
2
14
8
Adana Demirspor
9
4
2
3
14
13
1
14
9
Adanaspor
9
4
2
3
9
11
-2
14
10
Balıkesirspor
9
4
3
2
19
15
4
12
11
Samsunspor
9
2
4
3
8
11
-3
10
12
Erzurumspor
9
2
3
4
8
13
-5
9
13
Gazişehir G.Ant
9
1
5
3
7
6
1
8
14
Boluspor
9
2
2
5
11
14
-3
8
15
Denizlispor
9
2
2
5
9
15
-6
8
16
Eskişehirspor
9
2
4
3
16
18
-2
7
17
Grandmedical Manisaspor
9
3
1
5
12
14
-2
7
18
Gaziantepspor
9
1
2
6
4
17
-13
2