Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FIFA kokartlı hakem acı içinde yerde kalırken Çakır, yardımcısının yanına geldi. Çakır, Ongun'un iyi olduğunu söylemesi üzerine oyunu devam ettirdi.

G.Saray hükmen 3-0 kaybedebilirdi

Ongun devam edemeyeceğini bildirseydi kurallar gereği hakem Cüneyt Çakır maçı tatil etmek zorunda kalacaktı. Maçın yarıda kalması ise derbide G.Saray'ın 3-0 hükmen mağlup sayılmasına neden olacaktı. Sarı-kırmızılılar maçı 3-0 kaybetmekten kurtuldu ancak yaşananlar nedeniyle kulübe ağır ceza gelecek.

PFDK'ya sevk edilecek olan sarı-kırmızılı kulübe ağır para cezasının yanı sıra en az bir maç seyircisiz oynama cezasının verileceği kaydedildi. G.Saray 1 maç ceza alırsa G.Birliği maçını taraftarından yoksun oynamak zorunda kalacak.