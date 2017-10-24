Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ın Medipol Başakşehir’le karşı karşıya geldiği, kıran kırana geçen mücadelenin yanında gerginlik de özellikle Beşiktaş cephesinde had safhadaydı. 0-0 devam eden müsabakanın 87. dakikasında hakem Mete Kalkavan, Caner Erkin’e sarı kart gösterdikten sonra millî futbolcu adeta kendini kaybetti. Kalkavan’ın arkasından küfürler savuran Caner Erkin’in bu görüntüsü yayıncı kuruluşun kameralarına takıldı. Futbolcunun küfür ettiği sırada Kalkavan’ın sırtını dönüp uzaklaşması dikkat çekti. Oldukça net bir şekilde küfür ettiği görülen Caner’in bu tepkisi sosyal medyada da gündeme oturdu.

Akıllara Güneş geldi

Hatırlanacağı gibi F.Bahçe derbisinde de Şenol Güneş hakem Ali Palabıyık’a küfür etmesi sonucu tribüne gönderilmişti. Güneş’in “Hatırlamıyorum” dediği o anların görüntülerinin ortadan kaldırıldığı iddia edilmişti. Güneş’in tavrı, temsilci raporu sonucu “sportmenliğe aykırı” olarak değerlendirilip 1 maç ceza gelmişti. Caner’e görüntüleri olsa bile ceza gelmeyeceği belirtildi. Disiplin uygulamalarında dudak okumasına göre ceza verilmiyor.