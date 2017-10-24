Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Faruk Ünal

Dünyada ve Türkiye’de çok tartışılan VAR (Video Yardımcı Hakem Sistemi) 10.haftadaki 3 maçta ilk defa test edilecek. Kulüpler Birliği’nin baskısı federasyonu VAR uygulaması için harekete geçirdi. İstanbul’daki Kasımpaşa-Göztepe, M Başakşehir-TM Akhisar ve F.Bahçe-Kayseri maçlarında “offline” olarak VAR denenecek. Geçen hafta MHK Danışmanı İtalyan Roberto Rosetti, VAR ile ilgili hakemlere eğitim vermişti. Avrupa’nın birçok ülkesinde ara ara denenen sistem, ligimizde bu hafta ilk defa hakem ve video başındaki hakemlerle iletişim olmadan tatbik edilecek.



Demirören karşı çıkmıştı!

Devre arasında VAR’a geçilmesi konusunda Kulüpler Birliği ısrarcı olurken TFF Başkanı Yıldırım Demirören, “Video hakem sistemine karşıyım. Çünkü futbolun güzelliğini öldürür. Kulüpler Birliği istiyor, Ocak ayına yetişmesi zor ama uğraşıyoruz. UEFA testlerden sonra onay verecek. Benim şahsi görüşümü soruyursanız, lig devam ederken sistem değişmez, sezon sonuna kalır diye düşünüyorum” demişti. UEFA, VAR konusunda çalışmaları takip ediyor ve fedarasyonlardan yapılan çalışmaların rapor edilmesini istiyor.

“VAR” neleri kapsıyor?

1) Gol öncesinde bir problem varsa...

2) Verilmeyen ya da yanlış verilen penaltı durumunda...

3) Yanlış gösterilen veya gösterilmeyen kırmızı kart varsa...

4) Yanlış oyuncuya kart gösterilirse...