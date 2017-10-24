Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye A Millî Futbol Takımı'nın, 13 Kasım Pazartesi günü Arnavutluk ile karşılaşacağı özel maç, Antalya'da oynanacak.

ANTALYA'DA 6.MAÇ

Antalya Stadyumu'nda oynanacak özel maçın başlama saati ise 20.30 olarak açıklandı. Arnavutluk mücadelesi, A Millî Takım'ın Antalya Stadyumu'nda oynadığı 6'ncı maç olacak.

33 bin seyirci kapasitesi bulunan stadyum, Türkiye'nin 2-1 kazandığı İsveç, 1-0 galip geldiği Karadağ, golsüz berabere kaldığı Rusya, 2-0 kazandığı Kosova ve 2-0 kazandığı Finlandiya maçlarına ev sahipliği yapmıştı.