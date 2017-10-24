Genç Milli Futbol Takımı ve kulüplerde teknik direktörlük görevlerinde bulunan Köse, karaciğer yetmezliği nedeniyle Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Köse'nin naaşı, yarın Karşıyaka Mezarlığı'nda öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.