Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanan maç sonrası değerlendirmelerde bulundu. Teknik Direktör Mehmet Özdilek, galibiyetle başladığı için son derece mutlu olduğunu söyleyerek, “Çok stresli ve moral açısından sıkıntı yaşayan bir süreçte böyle bir müsabaka kazanmak, güven açısından oyuncuların özgüveni açısından, camianın özgüveni açısından çok önemliydi. Elimizde sihirli değnek yok. Birçok şeyi değiştirmek için bir zamana ihtiyacımız var. Ama en azından bugün bunun sinyallerini vermek istiyorduk, bunu da verdiğimiz düşünüyorum. 3 günlük süreçte oyuncularla görüşmeler birebir takımsal ve onların geri bildirimleri çok olumluydu. Bugün de bu sahaya yansıdı. Maça gelince de her iki takım açısından önemli bir müsabaka, yedişer puandalar. Rakip son maçını kazanmış moralli. Biz son üç maçtır kazanamıyoruz, bir travma var. Hoca değişikliği ve seyirciden uzak bunları eklediğiniz zaman kolay bir müsabaka değil. Zaten istatistiklerimiz şunu söylüyor; zor gol atan takımız ve zor gol yiyen takımlardan da biriyiz. Gol yememe özelliğimiz devam edecek. Bu güzel bir özellik ama üretme ve gol bulma sayımızı biraz yukarı çıkarmalıyız. Oyunun ilk devresinde o stres ve gerginlik takım üzerinde çok fazla hissedildi. Çok iştahlılar ama bazen bu stres ve baskı oyuncuya istediğini yaptırmıyor. İlk devre bu anlamda sıkıntı yaşadık. Bir tek Ömer Ali’yle bir pozisyon yakaladık. Biraz rahat olsa Ömer Ali belki bunu golle sonuçlandırabilirdi. Rakibe de çok pozisyon vermedik. Kısır bir müsabakaydı. İkinci yarı rakip 18 içerisinde 3-4 oyuncuyla bulunduk ve bunun bir tanesinde de kaleciden dönen topla golü bulduk. Bu tür havalarda atılan şutları takip çok önemli. Bunu üstüne basarak söylemiştim oyunculara hem ofansta hem defansta ofansif anlamda takibin ödülünü aldı. Özellikle ikinci yarı oyun anlayışımız ve duruşumuz beni çok mutlu etti ve gelecek adına ciddi sinyaller verdiğimizi düşünüyorum. Sadece ama bir tane maç kazandık. Önümüzde daha çok müsabaka var. İnşallah taraftarımızla Antalya maçında buluşacağız. Bu buluşma Konyaspor’u çok daha yukarılara taşıyacak. Bunun için çalışmaya devam edeceğiz. Oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum” şeklinde konuştu

“BELKİ ORADAN ALACAĞIMIZ BİR GALİBİYET BİZİ FİNAL MAÇI MARSİLYA’YA TAŞIYACAK”

Teknik Direktör Mehmet Özdilek, Avrupa liginde karşılaşacakları Salzburg maçıyla da ilgili olarak, “Bizim için bugün çok önemliydi ama bugünü unutacağız. Perşembeye hazırlanacağız. Oynanmamış 3 müsabaka var. Oynadığı 3 müsabakada bir galibiyet, 2 mağlubiyet durumunda 3 puandayız. Matematiksel olarak devam eden her kulvarın içinde olmayı seven bir adamım. Aslında final gibi gördüğümüz maçlardan bir tanesi. Konyaspor 2 senedir hem Türkiye’de hem Avrupa kupasında çarşamba-pazar oynamaya alışmış bir takım. Dolayısıyla mevcut kadromuzu tolere edebilecek bir oyuncu grubu var. Bu süreçlerin oyuncuların gerçek performansını görme adına bir avantaj olarak görüyorum. Yoğun bir süreçteyiz. Bütün oyuncularımıza ihtiyacımız var. Amacımız tüm oyuncuları zihinsel ve fiziksel olarak hazır tutmak. İçeride ondan sonra Marsilya oynayacağız. Belki oradan alacağımız bir galibiyet bizi final maçı Marsilya’ya taşıyacak. Burada onun için önemli bir müsabaka” ifadelerini kullandı.