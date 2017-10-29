Galatasaray Kulübü, bu hafta sonu kadın ve erkek basketbol branşında derbi heyecanı yaşadı. Galatasaray Odeabank, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 4. haftasında Sinan Erdem Spor Salonu’nda Fenerbahçe Doğuş ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar parkeden 83-62’lik skorla mağlup ayrıldı. Galatasaray Kadın Basketbol Takımı ise Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nde Beşiktaş’a konuk oldu. Çekişmeli geçen müsabakayı 62-61’lik skorla siyah-beyazlılar kazandı.
Bu sonuçların ardından Galatasaray’ın kadın ve erkek basketbol takımları, derbilerden galibiyet alamayarak haftayı yenilgiyle kapadı.
Galatasaray’ın basketbol derbilerinde yüzü gülmedi
29.10.2017 - 18:42 | Son Güncelleme: 29.10.2017 - 18:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray’ın kadın ve erkek basketbol takımları, bu hafta karşılaştıkları Fenerbahçe ve Beşiktaş’a mağlup oldu.
Galatasaray Kulübü, bu hafta sonu kadın ve erkek basketbol branşında derbi heyecanı yaşadı. Galatasaray Odeabank, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 4. haftasında Sinan Erdem Spor Salonu’nda Fenerbahçe Doğuş ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar parkeden 83-62’lik skorla mağlup ayrıldı. Galatasaray Kadın Basketbol Takımı ise Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nde Beşiktaş’a konuk oldu. Çekişmeli geçen müsabakayı 62-61’lik skorla siyah-beyazlılar kazandı.
Etiketler : Galatasaray,basketbol,Fenerbahçe,Beşiktaş,
515310 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/515310.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
9
7
2
0
20
6
14
23
2
Başakşehir
10
6
2
2
16
13
3
20
3
Beşiktaş
10
5
3
2
16
11
5
18
4
Kayserispor
9
5
2
2
14
10
4
17
5
Göztepe
10
5
2
3
21
18
3
17
6
Akhisarspor
10
5
2
3
18
15
3
17
7
Sivasspor
10
5
1
4
15
14
1
16
8
Fenerbahçe
9
4
3
2
17
12
5
15
9
Malatyaspor
10
4
2
4
16
17
-1
14
10
Bursaspor
9
4
1
4
16
13
3
13
11
Aytemiz Alanyaspor
10
3
2
5
20
22
-2
11
12
Kasımpaşa
10
3
2
5
16
19
-3
11
13
Konyaspor
10
3
1
6
10
13
-3
10
14
Antalyaspor
9
2
3
4
11
15
-4
9
15
Trabzonspor
9
2
3
4
17
22
-5
9
16
Karabükspor
10
2
2
6
11
17
-6
8
17
Gençlerbirliği
10
2
2
6
12
21
-9
8
18
Osmanlıspor
10
2
1
7
13
21
-8
7
10. Hafta Maçları
27.10.2017
Kasımpaşa 3 - 1 Göztepe
28.10.2017
Gençlerbirliği 0 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor
28.10.2017
Medipol Başakşehir Fk - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
29.10.2017
Alanyaspor - Beşiktaş
29.10.2017
Atiker Konyaspor 1 - 0 Osmanlıspor Futbol Kulübü
29.10.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor 0 - 1 Demir Grup Sivasspor
29.10.2017
Bursaspor - Antalyaspor
29.10.2017
Trabzonspor - Galatasaray
30.10.2017
Fenerbahçe - Kayserispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
10
6
3
1
16
7
9
21
2
Giresunspor
10
5
4
1
14
7
7
19
3
Balıkesirspor
10
5
3
2
23
16
7
15
4
Altınordu
10
4
3
3
17
12
5
15
5
Ankaragücü
9
4
3
2
11
7
4
15
6
Ç. Rizespor
9
4
3
2
17
14
3
15
7
Elazığspor
10
4
3
3
15
13
2
15
8
İstanbulspor
9
4
2
3
10
8
2
14
9
Adana Demirspor
10
4
2
4
15
15
0
14
10
Adanaspor
10
4
2
4
10
15
-5
14
11
Samsunspor
10
3
4
3
11
11
0
13
12
Erzurumspor
10
3
3
4
12
14
-2
12
13
Gazişehir G.Ant
10
2
5
3
8
6
2
11
14
Eskişehirspor
10
2
5
3
16
18
-2
8
15
Boluspor
9
2
2
5
11
14
-3
8
16
Denizlispor
10
2
2
6
10
19
-9
8
17
Grandmedical Manisaspor
10
3
1
6
12
16
-4
7
18
Gaziantepspor
10
1
2
7
4
20
-16
2