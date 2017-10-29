Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından antrenmanda 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Çift kale maçın sonrasında antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.Fenerbahçeli oyuncular, antrenman öncesi sahada hep birlikte dev bir Türk Bayrağı açarak, 29 Ekim'i kutladı.
Bu antrenmanla Kayserispor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan saro-lacivertliler kampa girdi.
Fenerbahçe, Kayseri maçı hazırlıklarını tamamladı
29.10.2017 - 19:34 | Son Güncelleme: 29.10.2017 - 19:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig'in 10'uncu haftasında Kayserispor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından antrenmanda 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Çift kale maçın sonrasında antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.Fenerbahçeli oyuncular, antrenman öncesi sahada hep birlikte dev bir Türk Bayrağı açarak, 29 Ekim'i kutladı.
Etiketler : fenerbahçe,fb kayseri maçı,haberler,
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Beşiktaş
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Malatyaspor
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Bursaspor
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4
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Aytemiz Alanyaspor
10
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5
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11
12
Kasımpaşa
10
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2
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11
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Konyaspor
10
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13
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Antalyaspor
9
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Trabzonspor
9
2
3
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Karabükspor
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Gençlerbirliği
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Osmanlıspor
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Takım
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G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
10
6
3
1
16
7
9
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2
Giresunspor
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7
7
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Balıkesirspor
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Altınordu
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Elazığspor
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13
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Adana Demirspor
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Adanaspor
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Samsunspor
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3
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11
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Erzurumspor
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Eskişehirspor
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Boluspor
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