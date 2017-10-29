Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından antrenmanda 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Çift kale maçın sonrasında antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.Fenerbahçeli oyuncular, antrenman öncesi sahada hep birlikte dev bir Türk Bayrağı açarak, 29 Ekim'i kutladı.

Bu antrenmanla Kayserispor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan saro-lacivertliler kampa girdi.