Süper Lig’in 10. haftasında Trabzonspor ile mücadele eden Galatasaray, geçen haftadan sonra bu hafta da kırmızı kart gördü. Sarı-kırmızılıların Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, karşılaşmanın 45. dakikasında bordo-mavili futbolcu Olcay Şahan ile yaşadığı arbede sonucunda kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Feghouli, gelecek hafta Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak Gençlerbirliği maçında oynayamayacak. 27 yaşındaki futbolcuya ne kadar ceza verileceği ise hafta içi belli olacak.
Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe derbisinde de Younes Belhanda kırmızı kart görerek, Trabzonspor maçında takım arkadaşlarını yalnız bırakmıştı.
Sofiane Feghouli, takımını yalnız bıraktı
29.10.2017 - 21:01 | Son Güncelleme: 29.10.2017 - 21:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray’da Sofiane Feghouli, Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart ile gelecek hafta oynanacak Gençlerbirliği maçında yalnız bırakacak. Sarı-kırmızılılar, geçen hafta da Fenerbahçe derbisini 10 kişi tamamlamıştı.
Süper Lig’in 10. haftasında Trabzonspor ile mücadele eden Galatasaray, geçen haftadan sonra bu hafta da kırmızı kart gördü. Sarı-kırmızılıların Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, karşılaşmanın 45. dakikasında bordo-mavili futbolcu Olcay Şahan ile yaşadığı arbede sonucunda kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Feghouli, gelecek hafta Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak Gençlerbirliği maçında oynayamayacak. 27 yaşındaki futbolcuya ne kadar ceza verileceği ise hafta içi belli olacak.
Etiketler : galatasaray,Sofiane Feghouli,gs trabzon maçı,
515326 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/515326.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
9
7
2
0
20
6
14
23
2
Başakşehir
10
6
2
2
16
13
3
20
3
Beşiktaş
10
5
3
2
16
11
5
18
4
Kayserispor
9
5
2
2
14
10
4
17
5
Göztepe
10
5
2
3
21
18
3
17
6
Akhisarspor
10
5
2
3
18
15
3
17
7
Bursaspor
10
5
1
4
20
13
7
16
8
Sivasspor
10
5
1
4
15
14
1
16
9
Fenerbahçe
9
4
3
2
17
12
5
15
10
Malatyaspor
10
4
2
4
16
17
-1
14
11
Aytemiz Alanyaspor
10
3
2
5
20
22
-2
11
12
Kasımpaşa
10
3
2
5
16
19
-3
11
13
Konyaspor
10
3
1
6
10
13
-3
10
14
Trabzonspor
9
2
3
4
17
22
-5
9
15
Antalyaspor
10
2
3
5
11
19
-8
9
16
Karabükspor
10
2
2
6
11
17
-6
8
17
Gençlerbirliği
10
2
2
6
12
21
-9
8
18
Osmanlıspor
10
2
1
7
13
21
-8
7
10. Hafta Maçları
27.10.2017
Kasımpaşa 3 - 1 Göztepe
28.10.2017
Gençlerbirliği 0 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor
28.10.2017
Medipol Başakşehir Fk - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
29.10.2017
Alanyaspor - Beşiktaş
29.10.2017
Atiker Konyaspor 1 - 0 Osmanlıspor Futbol Kulübü
29.10.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor 0 - 1 Demir Grup Sivasspor
29.10.2017
Bursaspor 4 - 0 Antalyaspor
29.10.2017
Trabzonspor - Galatasaray
30.10.2017
Fenerbahçe - Kayserispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
10
6
3
1
16
7
9
21
2
Giresunspor
10
5
4
1
14
7
7
19
3
Balıkesirspor
10
5
3
2
23
16
7
15
4
Altınordu
10
4
3
3
17
12
5
15
5
Ankaragücü
9
4
3
2
11
7
4
15
6
Ç. Rizespor
9
4
3
2
17
14
3
15
7
Elazığspor
10
4
3
3
15
13
2
15
8
İstanbulspor
9
4
2
3
10
8
2
14
9
Adana Demirspor
10
4
2
4
15
15
0
14
10
Adanaspor
10
4
2
4
10
15
-5
14
11
Samsunspor
10
3
4
3
11
11
0
13
12
Erzurumspor
10
3
3
4
12
14
-2
12
13
Gazişehir G.Ant
10
2
5
3
8
6
2
11
14
Eskişehirspor
10
2
5
3
16
18
-2
8
15
Boluspor
9
2
2
5
11
14
-3
8
16
Denizlispor
10
2
2
6
10
19
-9
8
17
Grandmedical Manisaspor
10
3
1
6
12
16
-4
7
18
Gaziantepspor
10
1
2
7
4
20
-16
2