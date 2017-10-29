Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 10. haftasında Trabzonspor ile mücadele eden Galatasaray, geçen haftadan sonra bu hafta da kırmızı kart gördü. Sarı-kırmızılıların Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, karşılaşmanın 45. dakikasında bordo-mavili futbolcu Olcay Şahan ile yaşadığı arbede sonucunda kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Feghouli, gelecek hafta Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak Gençlerbirliği maçında oynayamayacak. 27 yaşındaki futbolcuya ne kadar ceza verileceği ise hafta içi belli olacak.

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe derbisinde de Younes Belhanda kırmızı kart görerek, Trabzonspor maçında takım arkadaşlarını yalnız bırakmıştı.