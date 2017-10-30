Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da gecenin en çok konuşulan ismi kırmızı kart gören Olcay Şahan oldu. Maçın 43. dakikasında önce N'diaye sonra Feghouli ile sürtüşme yaşayan Olcay Şahan, hakem Halis Özkahya'dan kırmızı kart gördü.

Sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giymeyen Burak Yılmaz, maç sonunda Olcay Şahan'ın yüzünün fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Galatasaraylı futbolculara göndermede bulunan Burak Yılmaz, "Kardeşim yaralı" notunu paylaştı. Kritik maçta hakem Halis Özkahya 3 kırmızı kart çıkarmıştı.