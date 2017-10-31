Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki rakibi Monaco'da 3 önemli isim kadroda yer almadı. Sakatlığı nedeniyle Monaco'nun, ligde Bordeaux ile oynadığı maçta forma giyemeyen Falcao, Beşiktaş karşısında da takımını yalnız bırakacak.
Fransız temsilcisinde Djibril Sidibe ve Terence Kongolo da İstanbul'a getirilmedi.
İşte Monaco’nun kadrosu:
Kaleciler: Subasic, Benaglio, Seydou Sy
Savunmacılar: Glik, Jemerson, Jorge, Raggi, Toure
Orta Sahalar: Boschillia, Fabinho, Lemar, Moutinho, Doram, Rony Lopes, Tielemans
Forvet: Balde, Carrillo, Diakhaby, Ghezzal, Jovetic (Ajanspor)