Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manchester United Menajeri Jose Moursnho, hafta sonunda Tottenham ile oynadıkları maçta Old Trafford'u dolduran taraftarların eleştirdiği Romelu Lukaku'ya sahip çıktı. Portekizli çalıştırıcı, Belçikalı forvetinin "dokunulmaz" olduğunu söyledi.

Şampiyonlar Ligi'ndeki Benfica maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Mourinho, Lukaku'nun saygıyı hak ettiğini belirtti. Manchester United menajeri, "Bir forvet için iyi oynamak sadece gol atmaktan ibaret değil. Zaten Tottenham'ın savunma oyuncuları Alderweireld, Vertonghen ve Dier'a soracak olursanız; Lukaku'nun çok sakin bir maç geçirmediğini söyleyeceklerdir. Bana göre takımımızın dokunulmazı; Lukaku. Bu yüzden taraftarın koşulsuz desteğini hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Sezon başında 75 milyon sterlin karşılığında Manchester United'a transfer olan Lukaku, Kırmızı Şeytanlar ile çıktığı ilk 10 maçta 15 gol atarken, son 5 maçında fileleri havalandırma başarısı gösteremedi.