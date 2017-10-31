Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teknik direktör Igor Tudor, orta sahada Ndiaye yerine Selçuk'a görev vermeyi düşünüyor. Sağ açıkta ise Feghouli'nin yokluğunda Rodrigues forma giyecek.

Hırvat teknik adamın diğer alternatifi ise Tolga'yı orta sahaya çekip sol kanatta Yasin'e şans vermek. Oyuncuların antrenman performansına göre son karar verilecek. Tudor'un ayrıca Trabzonspor maçında hayal kırıklığı yaşatan Denayer'i yeniden yedeğe çekebileceği ve Serdar Aziz'e ilk 11'de şans verebileceği ifade ediliyor.

Trabzonspor karşılaşmasında hücumda organize olamayan Sarı Kırmızılılar'da Tudor özellikle atak çalışmalar yaptırarak Gençlerbirliği karşılaşmasında daha çok hücumu düşünen bir anlayışla sahada yer alacak. Son iki haftadır galip gelemeyen Sarı Kırmızılılarda Tudor, Gençlerbirliği'ni yenerek galibiyet serisine yeniden başlamaları gerektiğini oyuncularına anlatıyor.