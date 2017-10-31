Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransız yıldız panelde öğrencilerin Türkçe ve Fransızca sorularına yanıt verirken öne çıkan sözleri şu şekildeydi:

"Buraya gelmeden önce başka takımlardan da teklif geldi ama kendime yakın hissettiğim takım Galatasaray'dı. Sağlanan ortama çabuk adapte oldum. Galatasaray, iki senelik zor bir dönemden çıktı, çok sayıda futbolcu geldi. Bu başarıyı sağlamak için de her gün daha çok çalışmamız gerekiyor..."

"EN ÇOK İHTİYAÇ DUYDUĞUNUZ ŞEY TARAFTARIN SİZİ ATEŞLEMESİ"

"Çocukken bir hayalle yola çıktım. 32 yaşımda bu hayalimin gerçekleştiğini görüyorum. Bir golcü olarak en çok ihtiyaç duyduğunuz şey taraftarın sizin arkanızda durması, ateşlemesi. Bu bir aşk gibi. Bu aşkı yaşıyorum. Taraftarların memnuniyetini kazanabilmek için daha fazla çalışıyorum. Sahada yüzde yüzünüzü vermeniz gerek ama bu her zaman olmuyor. Trabzon'da da böyleydi."

"ÖNEMLİ OLAN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMAK"

"Daha önce Türkiye'de oynayan değerli oyuncular oldu. Önemli olan çalışmak ve elini taşın altına koymak... Özellikle Türk futbolunun buna ihtiyacı var. Ben Türkiye'den ayrıldığımda bu özelliğimle anılmak istiyorum."

"HAKEMLER ÇOK ÇALIŞIP KENDİLERİNİ GELİŞTİREBİLİRLER"

"Hakemlik kolay bir meslek değil. Kendimizi onların yerine koymamız gerek. Taraftar baskısının yoğun olduğu noktalarda yanlış kararlar verebilirler. Onlar da insan hata yapabilirler ama bu kendileri geliştirmemeleri anlamına gelmiyor, aksine daha çok çalışıp kendilerini geliştirebilirler. Burada federasyonun vereceği eğitim de çok önemli. Son zamanlarda alınan sonuçlarda hakem hatalarına maruz kaldık. Geriye bakmamamız gerekiyor. Hedefleremiz var, daha çok çalışmalıyız."

"SELÇUK, ARDA, MESUT..."

"Beğendiğim Türk kökenli çok oyuncu var... Benim için yeri ayrı olan isim ise Selçuk İnan. Selçuk çok iyi bir oyuncu. İyi pas yapma yeteneği var. Bu özelliği kazanmak kolay değil. Ancak Türk oyunculara karşı bir baskı olduğunu görmemiz ve söylememiz gerekiyor. Ancak oyuncuların yeteneklerini tam olarak yansıtmak için baskıdan kurtulmaları gerekiyor. Baskıdan kurtulup daha iyi oynadığını gördüğüm isim Arda... Arda dışarıda daha iyi yeteneklerini gösteriyor. Arda kadar sevdiğim bir başka oyuncu ise Mesut Özil..."

"ÇOK FAZLA GOL ATMALIYIM"

"Buraya gelirken hedefim çok fazla gol atmak ve çok fazla kupa kazanmak... Burada devam etmeyi hak edip etmediğim sezon sonunda belli olacak. Galatasaray bana güven verdi ve ben de bu güveni yerine getirmem gerekiyor. Çok fazla gol atmalıyım. 10 maç, 9 gol var. Galatasaray forvetinin çok daha fazla gol atması ve çok daha iyi performans sergilemesi gerekiyor."

"BELHANDA ZAMANLA KENDİSİNİ BULACAKTIR"

"Belhanda çok büyük bir oyuncu. Hazırlık maçlarında bir sakatlık yaşadı. Sakatlık onun biraz geride kalmasına neden oldu. Sakatlık sonrası bir adaptasyon sürecine ihtiyacı vardı. Zamanla birlikte kendisini bulacağını ve yüzde yüz performans göstereceğini düşünüyorum."

"BU BULUŞMA BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Bafetimbi Gomis, panel sonrası ise Galatasaray Televizyonu'ndan Deniz Gülen'in sorularını yanıtladı. Öğrencilerle bir araya gelmesiyle ilgili olarak, "Galatasaray büyük bir kulüp ama aynı zamanda büyük bir eğitim kurumu. Spor ve eğitim ile hayatın birleştiği tek kurum olarak karşımıza çıkıyor. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. İyi ve sıcak bir şekilde karşılandım. Böyle bir karşılamayı sadece statta görebileceğimi düşünüyordum. taraftarın bana gösterdiği ilgi ve aşkı burada da gördüm. buraya gelmekle Galatasaray'ın diğer kurumlarından birini de tanıştım, bu benim için çok önemliydi. Okul hayatında başarılı olmayan ben için buraya gelip öğrencilerle buluşmak gelecek yıllarda okul ve eğitim hayatımı tekrardan başlatmayı düşünmek için iyi bir fırsat oldu" dedi.

"SORULARLA BENİ ZORLADILAR"

Kendisine yöneltilen sorular için, "Çok farklı sorular sordular ve zorladılar" diyen Gomis, "Burada olmak çok keyif verici. Sadece sportif anlamda değil, şehri de tanıyorum. Ailem de öyle. Fransa'ya, evime geri dönme ihtiyacı duymuyorum. Hatta oğlum Türkçe'yi öğrendi ve bana Türkçe kelimeler öğretmeye başladı" ifadelerini kullandı. Bafetimbi Gomis Gençlerlirliği maçı için de, "Çok önemli bir maçı kaybettik ve sahada tam olarak istediğimizi ortaya koyamadık. Gençlerbirliği maçında taraftarımıza en iyisini vermeyi düşünüyoruz. Daha çok maç var ama araya girmeden önce puan farkını korumak ve zirvede olmak bizim için çok önemli" diye konuştu.