Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Süper Lig’de bu sezon neredeyse her maç heyecanlı ve bol gollü geçiyor. Kayserispor, Göztepe ve Bursaspor’un yeni teknik direktörleri de bu heyecanı arttıran isimler olarak dikkat çekiyor. Sezon başında Kayserispor’un başına geçen Rumen teknik adam Marius Sumudica, hırslı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekmişti. İlk maçında G.Saray’a 4-1 mağlup olduktan sonra çok daha iyi olacaklarını söyleyen 46 yaşındaki teknik adam haklı çıktı. Takımı 10 hafta sonra puanını 18’e yükseltti ve 4. sıraya yükseldi.

Göz Göz çok iştahlı

Ligin yeni takımı olan Göztepe de ligi renklendiren takımlar arasında yer alıyor. Uzun yıllar Şenol Güneş’in yardımcılığını yapan Tamer Tuna, Göztepe’nin başına geçmiş ve Süper Lig’de ilk defa teknik direktör olarak göreve soyunmuştu. Tecrübesizliğini zekâsıyla giderdi genç çalıştırıcı. Rakiplerini çok iyi analiz eden Tuna, takımına oynattığı pozitif futbolun karşılığını zirve mücadelesi vererek alıyor. Sarı-kırmızılılar lider Galatasaray’la birlikte ligin en çok gol atan takımı olmasıyla da dikkat çekiyor.

Timsah ayağa kalktı

Yeni hocası ile fırtına gibi esen bir diğer ekip ise Bursaspor. Geçtiğimiz sezon son maçta ligde kalan yeşil-beyazlılar, takımın başına ünlü teknik adam Paul Le Guen’i getirdi ve yeniden yapılanmaya gitti. Yeni transferleri ve takımın yıldızları Stancu ve Batalla’nın da uyumu sonucu nda yeşil-beyazlılar, özellikle iç sahada aldığı net galibiyetlerle adından söz ettirdi. En son kendi sahasında Antalyaspor’u 4-0 gibi farklı bir skorla geçen Bursaspor, 10 haftada 16 puan toplayarak 7’nci sırada kendine yer buldu.