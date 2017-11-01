Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kara Kartal’da Monaco maçı öncesi sıcak saatler yaşandı. Her şey normal akışındaydı aslında. Teknik direktör Şenol Güneş’in basın toplantısındaki bir açıklaması tesislerde hareketliliğe sebep oldu. Olayın 1 numarasında geçen hafta hakeme küfür ettiği için PFDK’dan 6 maç ceza alan Caner Erkin vardı. Şenol Güneş, Monaco maçının kadrosuna Caner Erkin’le beraber, Mustafa ve Orkan’ı almayacağını açıkladı. Güneş sorular üzerine Caner’le ilgili tasarrufunun 1 maçlık olduğunu söyledi. Bu olay sonrasında kadroda olmadığını öğrenen Caner Erkin’in moralinin bozulduğu ve idmana çıkmadan eşyalarını toplayıp tesislerden ayrıldığı öğrenildi.

İnce gönderme

Bu arada Şenol Güneş, Monaco maçının önemini ve taktik planlarını anlattı. İlk 3 maçın test maçı olduğunu ve testleri iyi geçtiklerini vurgulayan Güneş, Monaco sınavı için “Zor bir maç olacak. Grupta en iyi oyuncuları olan ve favori görülen bir takım Monaco. Önce kazanmayı en kötü ihtimalle beraberlikle ayrılmayı düşünmeliyiz. İyi kapanıp hızlı çıkan bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Sabırlı olmalıyız. Riskleri ne zaman nasıl alacağımızı oyun içerisinde göreceğiz. Yeri geldiği zaman savunma, yeri geldiği zaman hücum yapacağız” diye konuştu. Finali ise basın toplantısının sonunda yapan Güneş, maçın önemi konusunda Dünya Kupası üçüncülüğünü örnek gösterip “Dünya Kupası’na gitmemizden rahatsız olanlar dönerken bizi karşıladı” diyerek ince gönderme yaptı.