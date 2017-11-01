Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Levent Özçelik, Rıdvan Dilmen ve Mustafa Denizli TRTSPOR'da yayınlanan Futbolun Zirvesi programında haftanın futbol gündemini değerlendirdi.

Mustafa Denizli, Aykut Kocaman'ın Kayserispor maçında Valbuena'yı oyundan almasıyla ilgili ''Fenerbahçe'de Valbuena'dan bir ikincisi yok. Valbuena'nın çıkışı saha içinde bir mental düşüşe neden olabilir. Neticede Aykut Kocaman bu işin sorumlusu'' dedi.

Kayserisporlu Kana Bıyık ile Fenerbahçeli Vincent Janssen'in pozisyonunu Rıdvan Dilmen, kırmızı kart ve penaltı olarak yorumladı. Dilmen, ''Fenerbahçe'nin temel sorunu büyük takımlara karşı üstünlük sağlıyor ama küme düşecek takımlara yeniliyor, şampiyonluk yarışından kopuyor, kadro her geçen gün kan kaybediyor. Fenerbahçe bir şekilde bu yarışın içinde olur. Ama Fenerbahçe'nin sorunu bugün değil. Peki camia sabırlı mı? Değil. Herkesin serzenişi var bu konuda'' ifadelerini kullandı.

Mustafa Denizli, Ozan Tufan'ın pozisyonuyla ilgili ''VAR bu pozisyonları incelerse, bir futbol maçı 3-3,5 saat sürer'' dedi.

Rıdvan Dilmen, ''Fatih Terim, yaşadığı süre ve Galatasaray'da da çalışmadığı süre içerisinde her mağlubiyetten sonra konuşulacaktır. Galatasaray ligi en kötü ikinci bitirir. Birinci bitirme ihtimali de var ama en kötü ikinci bitirir'' yorumunu yaptı.

Dilmen, Kocaman'ın yaptığı Valbuena değişikliği ile ilgili, ''Valbuena hiçbir zaman Alex olamayacaktır ama bu sefer bir fark var. Valbuena'yı Aykut Kocaman aldırdı. Aykut Kocaman'ın Alex ile yaşadığı krizden Valbuena'ya kadar gelen bir durum var. Aykut Kocaman, Valbuena'yı forvet arkasına çekip dinlendirebilir, onun bölgesi için Alper'i oyuna alabilirdi'' ifadelerini kullandı.

Mustafa Denizli, 'Galatasaray, Gençlerbirliği'ne puan kaybederse sürpriz olur. Fenerbahçe ile berabere kalması sürpriz mi? Trabzonspor bu ligin en iyi hücum takımlarından bir tanesi'' dedi.