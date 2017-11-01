Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Evkur Yeni Malatyaspor'un forveti Adem Büyük, Süper Lig'in 11. haftasında iç sahada Medipol Başakşehir'le yapacakları maçtan 3 puanla ayrılmak istediklerini söyledi. Adem Büyük, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, takım olarak iyi durumda olduklarını ifade etti.

Yaşadıkları teknik adam değişikliğinin ardından takımın gerçek kalitesinin ortaya çıktığını anlatan Adem, bu konuda teknik direktör Erol Bulut'un önemli katkıları olduğunu kaydetti.

Daha yolun başında olduklarını aktaran Adem, şöyle devam etti: "Son iki maçtır kazanıyoruz, bu çok önemli. İlerleyen haftalar için umut verici futbol oynamamız bizim için daha önemli. Oyun olarak çok iyi gidiyoruz. Takım olarak disiplinli ve kompakt oyunumuzu hiçbir zaman bırakmıyoruz. Kazandığımız zaman nasıl berabersek kaybettiğimiz zaman da beraber olmamız gerekiyor, bunu başardık. Teknik adam değişikliğinden sonra önemli bir gelişime kaydettik. Futbolcular olarak içimizdeki gücü, kaliteyi dışarı yansıttık. Bunda tabii ki bizi deplasmanda olsun iç sahada olsun destekleyen taraftarlarımızın da büyük payı var. Onlara da teşekkür ediyoruz."

Adem, bu hafta Medipol Başakşehir ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, şunları kaydetti: "Gerçekten çok önemli bir maç. İki teknik adam da birbirini çok iyi tanıyor. Şu anda, hemen hemen oynadığımız futbol aynı, diyebiliriz. Medipol Başakşehir maçından galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Hiçbir zaman aşağıya bakmak istemiyoruz. Kimse tabii ki alt sıralara oynamak istemez. Bizim öyle bir düşüncemiz yok. Kafamızı kaldırdık ve yukarı doğru bakmaya çalışıyoruz. Bu önemli maçlardan bir tanesi de Medipol Başakşehir maçı. İyi bir ekibe karşı oynayacağız, kazanmak istiyoruz." Yeni Malatyaspor'a başarılı olmak için geldiğini belirten Adem Büyük, önlerinin açık olduğunu ve daha da başarılı olacaklarına inandığını sözlerine ekledi.

Öte yandan, takımın sağ kanat oyuncusu Michael Pereira da yaptığı açıklamada, teknik direktör Erol Bulut ile yeni bir oyun kimliğine kavuştuklarını ve iyiye gittiklerini belirterek, "Şimdi bizimle oynayan takımlar artık kazanmak istediğimizi biliyor. Bize karşı duruşları ve bakışlarının değiştiğine inanıyorum. Süper Lig'e uygun bir ritim, tempo bulduğumuzu düşünüyorum. Toplu da, topsuz da çok agresif oynuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

