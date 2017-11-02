Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi'nde 7. kez mücadele eden ve en yüksek puanına bu sezon ulaşan Beşiktaş, bu alandaki rekorunu geliştirmeyi sürdürdü. Beşiktaş, Monaco'dan aldığı 1 puan ile puan rekorunu 10'a yükseltti. Siyah-beyazlı ekip, 10 puana ulaşarak Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı yakaladı. Beşiktaş, 2001-2002 ve 2012-2013'te Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 10'ar puan alan Galatasaray ile aynı başarıyı yakaladı.

FENERBAHÇE'Yİ YAKALAMAYA 1 PUAN KALDI

Siyah-beyazlı takım, 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde topladığı 11 puanla Türk takımları adına rekoru elinde bulunduran Fenerbahçe'ye de biraz daha yaklaştı.