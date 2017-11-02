Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın Monaco ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında siyah-beyazlı takım adına talihsiz dört sakatlık yaşandı. Beşiktaş'ta Atiba, Tolgay, Gökhan Gönül ve Tosic sakatlandı. Siyah-beyazlı takımın savunmasında Pepe ile birlikte iyi bir uyum yakalyn Dusko Tosic, Monaco karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna devam edemedi. Maçın 65. dakikasında Rony Lopes ile girdiği mücadelenin ardından sakatlık yaşayn Dusko Tosic, oyundan çıkmak zorunda kaldı. Beşiktaş'ta Dusko Tosic'in sakatlanmasının ardından Gary Medel oyuna girdi.

TOLGAY ARSLAN DA SAKATLANDI!

Beşiktaş'ta Dusko Tosic'in ardından Tolgay Arslan da sakatlık yaşadı. Siyah-beyazlı takımın orta sahasında görev alan Tolgay Arslan, 75. dakikada yerini Matej Mitrovic'e bıraktı. Mitrovic'in oyuna girmesiyle birlikte Medel orta sahada görev yaptı. Mitrovic ise Pepe ile birlikte savunmada oynadı.

ATIBA HUTCHINSON DA DEVAM EDEMEDİ!

Bu arada Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson'un da sakatlandığı için oyundan çıktığı açıklandı. Maçın 83. dakikasında kenara gelen Atiba'nın yerine Talisca oyuna girdi. Sakatlıkların ardından Tosic, Gökhan Gönül, Tolgay ve Atiba'nın durumu çekilecek MR sonuçlarının ardından belli olacak.