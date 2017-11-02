Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İdmanı izleyen Özbek, Tudor ve oyuncularla tek tek ilgilendi. Özbek'in, "Son haftalardaki kayıpları kafaya takmayın, siz bu ligin en iyi, en formda ekibis-i niz. Lider takımsınız ve sene sonunda şampiyon olacağınıza inanıyorum" dediği öğrenildi.

GİZLİ KAPTAN FERNANDO

Galatasaray'da yabancı oyuncular ellerini taşın altına koydular. Fernando, Trabzon'da 2-1 yenildikleri maçın ardından soyunma odasında arkadaşlarına sıcağı sıcağına motivasyon konuşması yapmıştı. İstanbul'a dönüş yolunda da Maicon uçakta Muslera ve Mariano ile dertleşmişti. Gomis'in da salı günkü idman öncesinde takımla toplantı yaptığı ortaya çıktı.

FEGHOULİ'YE DİLİ Mİ YAKTI?

Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Feghouli'ye milli takımından da kötü haber geldi. Cezayir Teknik Direktörü Rabah Madjer, Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde oynanacak Nijerya ve Orta Afrika Cumhuriyeti maçlarının kadrosuna Galatasaraylı yıldızı almadı. Cezayir basını, "Mahrez, Slimani ve Ghoulam formanın hakkını vermiyor" sözlerini sarf eden Feghouli'nin, kendisini yaktığını yazdı.