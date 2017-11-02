Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 28 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağlamaya kararlı olan Sarı-Kırmızılılar, kulübü Juventus’a 1.5 milyon Euro’luk bonservis teklifinde bulunacak. Galatasaray cephesi, ara transferdeki önceliği Asamoah’a verecek. Futbol direktörü Cenk Ergün’ün çok kısa bir süre içinde İtalya’ya giderek Juventus’la bizzat masaya oturması bekleniyor.