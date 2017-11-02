Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Beşiktaş’ın milli futbolcusu Caner Erkin'e verdiği 6 maçlık cezayı Tahkim Kurulu onadı.Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla Tahkim Kurulu kararları açıklandı. Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Süper Lig'in 9. haftasında evindeki Medipol Başakşehir maçında başarılı futbolcu Caner Erkin'e verilen 6 maçlık men cezasını onadı.



Tahkim Kurulu’nun 2 Kasım 2017 günlü (53) sayılı toplantısında aldığı kararlar şöyle:



"Beşiktaş’ın futbolcusu Caner Erkin hakkındaki PFDK'nın 26.10.2017 tarih ve E.2017-2018/285 - K.2017-2018/331 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde, Duruşma isteminin reddine, Futbolcu Caner Erkin'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca takdiren ve teşdiden 2 resmi müsabakadan men ve 26 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,



Futbolcu Caner Erkin'in, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca takdiren ve teşdiden 4 resmi müsabakadan men ve 17 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oy çokluğu ile, erteleme talebinin reddine, oy birliği ile karar verilmiştir.

Fenerbahçe’nin, TFF Yönetim Kurulu'nun 22.09.2017 tarihli 67 sayılı toplantısında aldığı karar ile değiştirilen FDT'nin Sportmenliğe Aykırı Açıklamalar başlıklı 38. maddesinde yapılan değişikliğin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemli başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyanın incelemeye alınmasına, oy birliği ile,

Galatasaray‘ın, menajer Batur Altıparmak ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 17.08.2017 tarih ve E.2017/199 - K.2017/455 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; başvurunun reddine; faizin sadece asıl alacağa uygulanması suretiyle, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının onanmasına, oy birliği ile,

Adana Demirspor Kulübü'nün, kulüp futbolcusu Robert Ndip Tambe hakkındaki PFDK'nın 31.10.2017 tarih ve E.2017-2018/288 - K.2017-2018/337 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Futbolcu Robert Ndip Tambe hakkında rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca verilen 3 resmi müsabakadan men ve 6 bin 500 TL para cezasının, FDT'nin 13. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 4.333,33 TL para cezası olarak düzeltilmesine, oybirliği ile, Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

Galatasaray’ın, kulüp idarecisi Ural Aküzüm ve kulüp görevlisi Hasan Tankaya hakkındaki PFDK'nın 26.10.2017 tarih ve E.2017-2018/266 - K.2017-2018/323 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde, Kulüp idarecisi Ural Aküzüm'ün, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/3-b maddesi uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, karar verilmiştir.



Kulüp görevlisi Hasan Tankaya hakkında müsabaka hakemine yönelik hakem soyunma odası koridorlarında sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 39/2 ve 39/3. maddeleri uyarınca verilen 3 ay hak mahrumiyeti cezasının kaldırılmasına, oy birliği ile erteleme talebinin reddine, oy birliği ile karar verilmiştir."