Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atiker Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki rakiplerinden Olympique Marsilya kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes ile oynanan müsabaka öncesi Evra'nın bir taraftara saldırdığı gerekçesiyle takımdan uzaklaştırıldığı ve disiplin cezası verilebileceği belirtildi.

Açıklamada, Evra'nın bu davranışının kabul edilmez olduğu vurgulandı.

Olympique Marsilya, dün UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Vitoria Guimaraes ile karşılaşmıştı. Maç öncesi futbolcuların ısınma hareketleri yaptığı sırada Evra, aleyhinde tezahürat yapan ve sahaya inen kendi takımının taraftarlardan birinin yüzüne ayağıyla vurarak saldırmıştı. Evra, bu hareketi nedeniyle kırmızı kart görmüştü.

Patrice Evra, sezon başından bu yana kötü performansından dolayı taraftarların eleştirilerine maruz kalmıştı ve çok az forma şansı buluyordu.