Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 5. hafta mücadelesinde Beşiktaş Sompo Japan evinde karşılaştığı Darüşşafaka Basketbol’u 88-84 mağlup etti. Müsabakanın ardından konuşan Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca, “Ligin gidişatı ve ilerleyişi için çok önemli bir galibiyet oldu. Darüşşafaka ligin önemli takımlarından ve iyi oyuncuları var. Kendi takımımıza baktığımızda hala tam olarak bir takım değiliz. Bu kadar eksikle oynarken bu tarz maçları kazanabilmek ilerisi için bize daha çok ümit veriyor” şeklinde konuştu.

“MAÇI UZATMALARA GÖTÜRMEDEN KAZANABİLİRDİK”

Maçı uzatmalara götürmeden kazanabileceklerini ifade eden siyah-beyazlıların başantrenörü Ufuk Sarıca, “Top kayıplarımızdan dolayı maçı kazanamadık. Sonuna kadar sahada mücadele eden ve inanan bir takım vardı. Biz dönem dönem Türk oyuncularımızdan katkı alan bir takımız. Bugün Sertaç’dan çok iyi bir katkı aldık. İlk yarıdaki savunmadan çok memnun değilim. Ama sonuç itibariyle kazanmamız gereken bir maçı aldık. Bütün oyuncularımı kutluyorum. Semih uzun bir aradan sonra basketbola döndü. Son olarak sadece milli takımda oynamıştı. Zamanla eksiğini kapatıp hazır hale gelecektir. Takımı günlük formlara göre şekillendirip kullanacağız. Kazandıkça takımın güveni artıyor. Böyle kafa kafaya giden maçları kazanmak oyunculara daha çok öz güven veriyor. Takım olabilirsek ileride çok daha tehlikeli olabileceğiz” diye konuştu.

SERTAÇ ŞANLI: DARÜŞŞAFAKA LİGİN ÖNEMLİ EKİPLERİNDEN

Darüşşafaka’nın ligin önemli ekiplerinden olduğunu söyleyen Beşiktaş Sompo Japan’ın basketbolcusu Sertaç Şanlı ise, “Darüşşafaka Eurocup’ta da iyi bir oyun sergiliyor. Bizim için çok önemli bir maçtı. Takımda eksikler var. Ama bu eksikleri takım içinde birbirimize yardım ederek kapatıyoruz. Bunu yaptıkça da daha çok moral bulup galibiyetler alıyoruz. İnşallah bu oyunumuzu önümüzdeki haftalara yayarız. Ben takıma katkı vermeye çalışıyorum. Oynadığım bir yerin önemi yok” şeklinde konuştu.