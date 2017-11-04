Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aykut Kocaman istifa mı etti? Aykut Kocaman istifa edecek mi? Osmanlıspor ile oynanan maçın 89. dakikasında yediği golün ardından 1-1 berabere kalarak 1 puana razı olan Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşandı. Maçın ardından konuşan teknik direktör Aykut Kocaman istifa sinyali verdi. Peki Aykut Kocaman istifa mı etti? Aykut Kocaman istifa edecek mi? Aykut Kocaman maç sonrasında bir açıklama yaptı ve istifa sinyali verdi.

Kocaman, "11 maç 16 puan. Fenerbahçe'nin gücünün çok altında bir durum. 11 hafta itibariyle ciddi bir başarısızlık. Bu maçla da çevirmek istedik. 1-2 maç güven tazelemeye ihtiyacımız vardı. Geçen hafta, bu hafta, son dakikalarda gelen goller ciddi bir başarısızlık. Bir tarafa çekmenin anlamı yok. Bunun bir faturası olacak. Sorumlusu olacak. Her türlü başarı ve başarısızlıkta herkesin payı vardı. Burada da önce kendi tarafıma biçiyorum, kendi tarafım ve oyunculara söylemek lazım. Normalde 3-4 yılda yapılacak toplam bireysel vahim hataları biz 13 maçtır gördük. Bir şeyler yapmak, istemek, döneceğini düşünmek olmuyor, kırıldı. Bunun bir faturası var. Kendi adıma gerekeni yapacağım. Fenerbahçeliler rahat olsun." ifadelerini kullandı.

Aykut Kocaman takımdan ayrı İstanbul'a dönüyor

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Osmanlıspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin teknik patronu Aykut Kocaman takımdan ayrı olarak İstanbul'a dönecek.

1-1 biten Osmanlıspor maçı sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, milli maç arası nedeniyle önceden planlanmış aile ziyareti nedeniyle takımdan ayrı olarak İstanbul'a dönecek.