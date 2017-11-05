Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gomis takım arkadaşları ile farklı galibiyeti kutladığı anı fotoğrafladı. Gözler fotoğrafta Selçuk'u aradı. Cezalı Ndiaye'nin yerine ilk 11'e girmeyi bekleyen Selçuk yedek kaldığı için hayal kırıklığı yaşadı ve TT Stadı'nı moralsiz şekilde en erken terk eden isim oldu.

PARİSLİLER CİMBOM'U İZLEDİ

Önceki akşam Angers deplasmanı için yola çıkan Paris Saint-Germain kafilesi, uçak beklerken izlemek için Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçını tercih etti. Kevin Trapp ve Kimpembe'nin Instagram sayfasında paylaştığı videolarda PSG oyuncularının Galatasaray maçının ilk yarısını takip ettiği görülüyor.