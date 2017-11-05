İstanbulspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda karşılaştığı Balıkesirspor Baltok’u 4-1 yendi.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada sağ kanattan yapılan ortada kale önünde Kojic’in indirdiği topla buluşan İbrahim Halil Çolak’ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
8. dakikada sağ kanattan Zafer Şensoy’un yaptığı ortada ceza sahası içinde İbrahim Halil’in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
35. dakikada Onur Kolay’ın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Halil Çolak ceza sahası içine girip kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
37. dakikada Abdulkadir’in ceza sahası içi sağ çaprazından şutunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü. Dönen topa Otoo’nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
74. dakikada İbrahim Halil’in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Şaban’ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
85. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazından Zafer’in şutunda meşin yuvarlak kaleci Vukovic’ten döndü. Dönen topu Şaban ağlara gönderdi. 3-0
88. dakikada savunmadan atılan uzun pas ile rakip yarı sahada topu alan Onur Kolay’ın ceza sahası dışında kaleciyi çalımlayarak ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-0
90. dakikada ceza yayı üzerinden Sedat’ın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 4-1
---KÜNYE---
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Özgür Ertem xx, Ata Yıldırım xx
İstanbulspor: Okan xx, Kubilay xx, Mehmet Zeki xx, Yalçın xx, Oğuzhan Berber xx (Ali dk. 87 ?), Halil Çolak xx, Muhsin xx, Onur Ergün xx, Onur Kolay xx, Zafer Şensoy xx, Kojic xx (Şaban dk. 68 x)
Yedekler: Umut, Oğuzhan Yazıcı, Sabit Hakan Yılmaz, Cajic, Bougouhi, Eslem, İbrahim Yılmaz
Teknik Direktör: Tamer Avcı
Balıkesirspor Baltok: Vukovic x, Glumac x, Cüneyt x, Oğuz xx, Bülent xx, Cumali xx, Kethevoama xx (Mehmet Boztepe dk. 46 x), Nizamettin x (Muhammed Ali dk. 80 ?), Aissati xx (Sedat dk. 68 x), Otoo xx, Abdulkadir Özgen x
Yedekler: Atilla, Oğuzhan Çarpar, Furkan, Uğur, Doğa
Teknik Direktör: Can Cangök
Goller: İbrahim Halil Çolak (dk. 5 ve 35), Şaban (dk. 85), Onur (dk. 88) (İstanbulspor), Sedat (dk. 90) (Balıkesirspor Baltok)
Sarı kartlar: Mehmet Zeki (İstanbulspor) Abdulkadir (Balıkesirspor Baltok)