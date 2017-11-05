Süper Lig'in 11. haftasında Sivasspor ile Konyaspor karşılaştı. Mücadelenin hakemi Cüneyt Çakır, 17. dakikada Sivasspor lehine verdiği penaltı kararıyla sosyal medyada büyük tepki topladı.
Cüneyt Çakır, Sivassporlu Arouna Kone'nin pozisyonunda çaldığı düdükle gündeme geldi. Cüneyt Çakır'ın penaltı kararı Konyasporlu oyuncuları isyan ettirdi. Kone'nin penaltıdan attığı golle durumu ilk yarı 1-1 bitti. Konyalı futbolcuların Cüneyt Çakır'a itirazları devre arasında da sürdü.
Yayıncı kuruluş tartışma yaşatan pozisyonu farklı açılardan tekrar ekrana getirdiğinde ise Çakır'a sosyal medyadan büyük tepki yağdı.
İşte o pozisyon (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)