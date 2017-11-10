Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dönemin en fazla tartışılan konularından birisi yabancı sayısı. Millî Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu’nun “TFF ile yabancı sayısına limit koyacağız” açıklamasının ardından yol haritası da şekillenmeye başladı. Buna göre atılacak adımlar şu şekilde belirlendi:

∂ Yabancı oyuncu sayısı kademeli olarak 14-12-10-8 ve son olarak 6’ya düşürülecek. Ana hedef 2021-22 sezonunda itibaren yabancı sayısını yeniden 6’ya indirmek.

∂ 2021-22 sezonundan itibaren kadroda kalacak 6’dan fazla yabancı için kulüp oyuncu sayısı ile doğru orantılı tazminat ödeyecek.

∂ Sözleşmeleri devam eden yabancı oyuncularla yapılacak sözleşmelere “zaman” sınırlaması getirilecek.

∂ Gelecek sezondan itibaren yabancılarla yapılacak sözleşmeler en fazla 4 yıllık olacak. 2019-20 sezonundan itibaren ise sözleşmeler 3 yılla sınırlandırılacak.