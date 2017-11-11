Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rıza Çalımbay yarı yolda Trabzonspor’u devraldı, kısa sürede sportif başarı anlamında değil belki ama pozitif enerji ve umut verdi. Takımı millî arada kısa süreli Antalya’ya götüren ve havayı değiştirmeye çalışan başarılı teknik adamın bordo-mavili camiayla ilgili keşkeleri de vardı umut dolu sözleri de. Takımın başına sezon başında geçmiş olsaydı, şu anki durumun çok daha farklı olabileceğini vurgulayan Rıza Hoca “Takımı sonradan aldığımız için bazı sıkıntıları yaşıyoruz. Öyle kısa bir süreç var ki yapabileceğiniz hiçbir şey yoktu. 2 gün önce takımı aldık Malatya maçına çıktık. Şimdi olsa o maçı kaybetmezdik” dedi.



> “Kendime güveniyorum”

Trabzonspor’un hedeflerinin hiçbir zaman bitmeyeceğini vurgulayan Çalımbay, “Trabzonspor’a da başarılı olmak için geldim. Kendime de çok güveniyorum. Kontratımı da bir yıllık yaptım ki hem yönetim hem kendim ona göre bir karar verebilelim. Yolumuza devam etmemiz gerekiyorsa ederiz. Ama ben devam etmek isterim. Başarılı olacağıma da inanıyorum. Hele hele sezon başı takımı aldıktan sonra kesinlikle başarılı oluruz. Çünkü arkasında büyük bir taraftar gücü var. Hele bir de başarı gelsin orası (Trabzon) gerçekten mükemmel bir yer haline gelir” diye konuştu.



> “Kadroda yığılma var”

Bazı mevkilerde yığılma olduğunu ve buna bağlı olarak da oynamayanların tamamen takımdan koptuğunu belirten Çalımbay “Birçoğu kendi kapasitelerinin altında. Sakatlığından dolayı Volkan Şen’i antrenmanda göremiyoruz. Onu kazanmalıyız. Sosa, Castillo, Theo ve diğer oyunculardan da faydalanabilmek için performanslarını artırmalıyız. Devre arasını çok iyi değerlendireceğiz. Bu takıma yüzde yüz takviye yapacağız. Alınacak birkaç oyuncuyla daha iyi duruma geleceğiz. Transfer yapabilmek için de önce takımdan oyuncu göndermek gerekiyor” ifadesini kullandı.



RODALLEGA-ŞEN TARTIŞTI

Yüksek gerilim!

Trabzonspor’un Antalya kampında kısa süreli bir tansiyon yükselmesi yaşandı. Topun dışarıya çıkıp çıkmadığı konusunda anlaşmazlığa düşen Volkan Şen ile Hugo Rodallega birbirine girdi. Akşam idmanı öncesi barışan ikili dostluk pozu verdi. Rodallega, Volkan Şen ile çok iyi arkadaş olduğunu belirterek gerginliği kısa sürede aştıklarını söyledi.



Kral idmanda!

Karadeniz ekibinde güzel gelişmeler de vardı. 9. haftasındaki Malatyaspor maçında sakatlanan Burak Yılmaz, yaklaşık 20 gün sonra takımla ilk antrenmanına çıktı. Sakatlığı süren Juraj Kucka ile tedavisi devam eden Ogenyi Onazi, takımdan ayrı koştu. Takım yarın Irak 1.Lig ekibi Naft Missan ile özel maç yapacak.