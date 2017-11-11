Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş taraftarının sevgilisi ve teknik direktör Şenol Güneş’in vazgeçilmezi o... “Ne iş olsa yaparım abi” anlayışının futboldaki temsilcisi. İşini iyi yapması ve sadece saha içinde kalmasından dolayı taraftar ayrı bir sempati duyuyor Kanadalı ön liberoya. 34 yaşında olan ve sezon sonu mukavelesi bitecek Atiba bu konudada çok net. Bir dönem ayrılığı gündeme gelen ve ülkesi Kanada’dan da ısrarla istenen Atiba “Kendimi güçlü hissettiğim sürece oynamayı düşünüyorum. Doğru yer, doğru zaman olduğunda yönetimle görüşmeyi yapacağız. Kulübüm de bunu biliyor. Ben burada hayatımdan mutluyum. Bu tip bir görüşmeye açığım” diye konuştu.



> Daha çok şey yapacağız

Bu sezon da şampiyon olmak istediklerini vurgulayan Atiba “Aramıza yeni katılan oyuncular oldu. Üst üste 3. defa şampiyon olmak kolay değil ama bunu yapabileceğimizi biliyoruz. Motivasyonumuz yine çok yüksek. Son birkaç maçta ligde de durumu toparladık. Doğru yola girdiğimize inanıyorum. Bu yolda devam etmek istiyoruz” dedi. Şampiyonlar Ligi ile de iddialı söylemleri vardı. Orta sahanın ‘Savunma Bakanı’ “Geçen sezon Şampiyonlar Ligi grubunda iyi işler çıkarmıştık ama ne yazık ki iyi bitmemişti. Bu sezon da çok iyi bir başlangıç yaptık. İyi bir takımız, Şampiyonlar Ligi’nde yapabileceğimiz çok şey var” ifadesini kullandı.



> G.Saray’a güçlü çıkarız

Atiba, 14. haftadaki zorlu derbi konusunda da “Galatasaray maçı önemli bir maç ama ondan önce iki önemli maçımız daha var. Öncelikle ligdeki serimizi devam ettirmek istiyoruz. Ligde kazanarak gitmek istiyoruz. Zaten bu seriyi devam ettirirsek Galatasaray maçına da elimiz güçlü bir şekilde çıkacağız” yorumunda bulundu.



> Yabancı bakışı!

Kanadalı Atiba, yabancı oyuncu sınırlamasının hem avantajları hem de dezavantajları olduğunu ifade ederek “Bence en büyük avantaj kaliteli yabancılar geldiğinde ligdeki takımların seviyesinin yükselmesi. Beşiktaş bunun için çok güzel bir örnek. Ancak Türk gençleri açısından düşünürseniz dezavantaj. Çünkü fazla şans bulma imkânları kalmıyor” diye konuştu.



SATIR BAŞLARI

- Şenol Güneş ne istediğini çok iyi bilen ve oyunculardan yüksek verim alan bir teknik adam.

- Taraftarımız bizim için çok büyük itici güç. Stadımızda harika bir atmosferde oynuyoruz.

- Türk hakemlerin performansı her geçen sezon iyiye gidiyor. VAR da faydalı olacaktır.

- Fikret Orman’ın başkanlık yaptığı kulübü temsil etmek beni onurlandırıyor.

- Oğlum Noah’ın futbolcu olmasını isterim ancak illa futbolcu olması için baskı kurmam.

- Beşiktaş Kulübü’nü sevgi dolu bir aile olarak görüyorum ve burada çok mutluyum.