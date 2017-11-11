Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte Igor Tudor'un öne çıkan açıklamaları:

''Sadece benim başarım değil (Futbolcuya dayalı düzenin değişmesi). Geçtiğimiz 2 sezonda başarısız gelen bir Galatasaray var. Değişiklik kararı alındı. Yönetim böyle bir karar aldı. Bana ve ekibime de güvenildi. Bu şekilde gerçekleşti bu değişiklik.''

''Bu zamana kadar benim alıştığım bir sistem yapıldı. İtalya'da uzun yıllar oynadım, orada da bu sistem vardır. Scout ekibi ve teknik ekip vardır. Tabii en son kararı başkan verir. Geceli gündüzlü futbolcular seyredildi. Böyle bir başkanla çalıştığım için çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Böyle bir takım oluştu. Biz karakterli oyuncuları, başarıya aç, bize katkı sağlayacak oyuncuları getirmek istiyorduk. Oyuncunun o anki durumu da çok önemliydi. Benim, sportif direktörümüzün, scout ekibimizin ve başkanımızın çalışmasıyla bu transferler yapıldı.''

''%80-%90 başarı oranı verebiliriz (Transferlerdeki performans). Benim fikrimi sahada görüyoruz diyebilirim. Mutlaka bazı oyuncular beklenin daha üzerine çıktılar, bazıları biraz daha çok verebilir.''

''ARDA TURAN ÇOK BEĞENDİĞİM BİR OYUNCU...''

''Arda Turan haberlerini ben de görüyorum. Ama geçen yazdan şu ana kadar hiçbir şey konuşmadık. Geçen yaz konuştuk, çok konuştuk. Türk futbol tarihindeki en önemli oyunculardan bir tanesi. Çok büyük bir oyuncu. Karakteri de çok iyi. Arda Turan gibi oyuncular Galatasaray'a geliyorsa, normal bir oyuncu olarak gelmiyor. Biraz daha karışık olabiliyor. Arda konusuyla ilgili bunları söyleyebilirim ama başkanımız daha detaylı bilgi verebilir. Eğer gelme durumu olursa elbette Arda'yı isterim.

''Asamoah'ta işin sonuna gelmiştik. Onlar transfer yapamadıkları için kaldı. Hala gelmesini istiyorum.''

''BİR FUTBOLCUNUN KARAKTERİ ÇOK ÖNEMLİ''

''Futbolcunun karakteri çok önemli. Benim oynamak istediğim futbola baktığımız zaman, teknik kalite kadar fizik kalite de çok önemli. Fizik kalitesi de öne çıkan oyuncuları almanız gerekiyor. Antrenmanlar da çok önemli mutlaka. Ben bütün oyuncularımla konuşurum onları motive etmek için çünkü kolay değildir bu zor antrenmanları kaldırmak. Ben hayatım boyunca, hafta boyu çalışmamız ama hafta sonu maçta iyi bir performans gösteren bir takım görmedim. En önemli faktör de bu. Motivasyonun oyuncunun kendisinden gelmesi lazım. Bu çok çok önemli...''

''Antrenmanlardan yorulan oyuncular sorulduğunda Tudor, ''İsim veremem, oyuncular etkileniyor. Diğer taraftan oyuncularıma devamlı şunu söylerim. Baskette LeBron James günde 7-8 saat çalışıyor. Teniste de öyle. Biz en fazla 1-1,5 saat çalışıyoruz. Oyuncularıma hep bunları söylerim.''

''Yeni dönem oyuncular tabiri caiz ise 'şımarık' olabiliyor. Bazı hocalar oyuncuları yormamak için tempoyu düşürüyor ama o zaman aynı performansı gösteremiyorlar.''

''BAFE HER ANTRENMANDAN SONRA ÇALIŞIR''

''Bafetimbi Gomis'te iç motivasyon fazlasıyla var. Bafe her antrenmandan sonra kalır, çalışır, son vuruş çalışır. Maçlardan önce rakip defansları seyreder. O yaşta hala bu isteği devam eden bir oyuncu. Belki de o bağlantı oyununu oynayacağınız en iyi isim değil ama 18 vuruşları çok iyi, golü sezmesi çok iyi. 18 içinde çok etkili bir oyuncu.''

''Maicon 4 gol attı. Belki de onu ofansif olarak değerlendirmemiz lazım. Sadece Maicon değil. 3 Brezilyalımıza da parantez açmamız gerekiyor. Genelde takımda çok fazla Brezilyalı varsa ister istemez eğlenceye kaçılabilir. Ama bizde öyle değil. Fernando, Mariano. Fernando'nun liderlik özelliği. Çok iyi anlaşan 3 Brezilyalımız var.''

''Fernando bu konuda çok önemli bence. Oyunda defansif anlamda 3. defans gibi. Defansif anlamda 1. bölgede oynarken 3. stoperimiz gibi oluyor. Boşlukları kapatan, doğru yerde duran bir oyuncu. Diğer taraftan defansif anlamda kaliteli oyuncularımız var. Mükemmel bir kalecimiz var. Önde bastığımız için topu kaleye çok getirmemeye çalışıyoruz.''

''DURAN TOPLA ÇOK ÖNEMLİ, ÇOK ÇALIŞIYORUZ''

''Duran toplar artık günümüzde çok büyük önem taşıyor. Bizim yediğimiz gollerin yarısı duran toptan. Bunun üzerine çok çalışıyoruz. Sezon başıyla kıyasladığımızda bir aşama kaydettik. Ama bu sıkıntıyı sadece biz yaşamıyoruz. Duran toplardan birçok maç kazanılıyor, kaybediliyor.

''Tabii ki farklı isimlerin gol atması önemli. Feghouli'den Badou'den Belhanda'dan gol atması yönünde beklentim var. Lig uzun bir maraton. Mutlaka bu isimlerden de goller gelecektir.''

''Tolga bu 11 maça baktığımızda bizim anahtar oyuncularımızdan bir tanesi. Galatasaray son 2 sezona göre farklı bir oyun oynuyoruz. Dinamik bir oyun oynuyoruz. Tolga da bunu çok iyi yapıyor, onda bu kalite var. Çok iyi bir karakter olduğunu düşünüyorum. Teknik anlamda da oyunu iyi oynayan bir oyuncu. Normalde baktığınızda bir orta saha ama şu an bambaşka bir oyuncu.''

''ORTA SAHADAKİ KİMYAMIZ ÇOK UYDU...''

''Orta sahadaki kimyamız çok uydu. Fernando'da olmayan şeylere Badou'nun katkısı oluyor. Badou'da olmayan şeyleri Belhanda kapatıyor. Belhanda'da olmayanları Tolga kapatıyor.''

''Ligin 3'te 1'i geçti. Badou Ndiaye'nin bize katkısı çok olumlu. Osmanlıspor'da daha çok gol attı ama orada daha özgürdü, daha fazla ofansifti. Belki de daha az sorumluluğu vardı. Tabii Osmanlıspor ile Galatasaray'da oynamak aynı şeyler değil ama Badou'dan gol beklentim var.''

''BEN SİSTEMLERE, NUMARALARA İNANMAM...''

''Sistemler çok konuşuluyor ama ben gerçekten sisteme, numaralara inanmıyorum. 4-4-2, 3-5-2... hangisi daha defansif, hangisi daha ofansif? Büyük ihtimalle 4-4-2 daha ofansif diyecek birçok kişi. Benim için önemli olan, atak yaptığınızda rakip 18'e kaç kişi ile gidiyorsunuz, defans yaptığınızda kendi sahanızı kaç kişiyle savunuyorsunuz.''

''4-4-2 oynayabilirsiniz ama dersiniz ki, sadece çift forvetim çıksın, kanatlarım çıkmasın dersiniz. 3-5-2 oynarsınız hücum edersiniz. Önemli olan ceza sahaları. Atak yaparken rakip 18'e kaç kişiyle giriyorsunuz* Kendi 18'inizi kaç kişiyle savunuyorsunuz? Önemli olan bu...''

Şansal Büyüka'nın ''Gomis ve Eren'i birlikte tekrar oynatacak mısınız?'' sorusunu da yanıtlayan Tudor, ''Bakacağız'' dedi.

''Oynadınız rakip çok çok önemli. Mesela Garry ve Tolga ile oynadığınızda daha fazla baskı yapabiliyorsunuz. Çift forvet oynadığımızda bu biraz daha düşüyor. Rakip de çok önemli. Trabzonspor ve Fenerbahçe ile oynadık. Bu maçlara farklı bakılabiliyor. 11 maçın tamamını ilk dakikadan son dakikada tam gaz oynamak kabul edilebilir değil.''

BÜYÜK MAÇ SORUNU! ''PENALTI VERSE KAZANACAĞIZ''

''Fenerbahçe maçına bakıyoruz, hakem penaltıyı verse kazanacağımız bir maç. Feghouli'nin pozisyonu kesinlikle penaltı. Orada 3 puanı cebimize koyacaktık.''

''Trabzon maçına bakıyorsunuz. Orada da eksiklerimiz vardı. Diğer taraftan rakipler de bizim oyunumuza çalışıyorlar. Ama unutmayalım önümüzde 4-5 büyük maçımız var. Onları da görmemiz lazım. Ben şunu tercih ediyorum, büyük maçları kaybedelim ama ligi kazanalım.''

''Ben maçlara büyük ya da küçük diye bakmıyorum. Ben her maça final gözüyle bakıyorum. En önemlisi Nisan'da oynayacağımız maçlar. Ligin son 3 maçı önemli. 11 hafta geçti, Galatasaray ligi şampiyon bitirecek dendi. Bu çok yanlış, lig çok çok uzun. Beşiktaş, Başakşehir çok iyi. Fenerbahçe iyi başlamadı ama iyi bir takım. Ligin şampiyonu için bence son 3 maç etkili olacaktır. Bence şampiyonluk havasına girmeden sonuna kadar çalışmamız gerekiyor. Evet çok iyi başladık, iyi oynuyoruz. Lig çok uzun bir maraton. İnişler, çıkışlar yaşanacaktır.''

''Takımı hep bu şekilde yönlendirip, bu iştahlı oyunu oynatabilmek benim en önemli işlerimden bir tanesi. Takımın konsantrasyonunu sadece sahaya vermesini sağlayabilmeliyim. Türkiye'de pazardan pazara çok şey değişebiliyor. İnişler çıkışlar olabiliyor. Benim görevim de bunu tutabilmek. Ben oyuncularımın karakterine inanıyorum ve güveniyorum. Ocak'ta bir transfer dönemi geliyor. Gerek var mı, yok mu konuşulacaktır.''

''Galatasaray'ın hocası olarak Fenerbahçe'nin arkamızda kalması hoşuma gider ama benim odaklandığım kendi takımım. Ligin 3'te biri tamamlandı. Mutlaka şampiyonluk şansları diğer 3 takım kadar değil ama bir galibiyet serisi yakalamaları gerekiyor. 23 maçlık uzun dönemde tekrar potaya girebilmeleri için galibiyet serisi yakalamaları gerekiyor.''