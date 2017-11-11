Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Fabri, İspanyol gazetesi Marca'ya özel açıklamalar yaptı.



İstanbul'daki macerasının çok iyi geçtiğini belirten Fabri, "Aslında İspanya'yı terk etmeyi düşünmüyordum ama ayağıma böyle bir fırsat geldi. Avrupa kupalarında oynamak kariyerim adına önemli bir adım olacaktı. Birçok arkadaşım deli misin sen dediler. ama ben hiçbir zaman böyle düşünmedim. Benim bakış açıma göre İstanbul harika bir şehir Beşiktaş da Avrupa'da mücadele eden harika bir kulüp. Şu anda yaşadıklarımı görünce onlar da çok mutlu." ifadelerini kullandı.



Fabri, Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon Dinamo Kiev'e yenildiği maç sonrası göz yaşlarını tutamaması üzerine gelen bir soruyu da yanıtladı. İspanyol file bekçisi, "Daha önce sahada hiç bu kadar çaresiz hissetmemiştim. Korkunç bir maçtı. Her şey ters gitti. devreye 10 kişi ve 4-0 geride gitmiştik. İkinci yarıya çıkmaktan başka yapacak bir şey yoktu. 6-0 kaybettik, utanç vericiydi." şeklinde konuştu.



Fabri, Süper Lig ile La Liga arasındaki farklılıkları da değerlendirdi. 29 yaşındaki kaleci, "İspanya'da taktiğe daha fazla önem veriliyor. İspanya'daki kulüpler daha iyi ve kaliteli. Burada da kaliteli oyuncular var ama önemli olan mücadele. Sahada her zaman mücadeleci oyuncular görürsünüz." dedi.



İspanya millî takımında forma giymenin kendisini çok mutlu edeceğini dile getiren Fabri, "Bunun için çok çalışıyorum. umarım bu şansı yakalarım" ifadelerini kullandı.