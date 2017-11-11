Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Sompo Japan, Sakarya Büyükşehir Basketbol Spor Kulübü ile Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 6. haftasında karşı kaşrıya geldi. Sakarya Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye Lazeric Jones, Doğukan Şanlı, Metecan Birsen, Nathan Boothe ve Moustapha Fall ilk 5’iyle çıkan Büyükşehir, ilk çeyreğin bitimine 4.30 kala 7-15 geride tamamladı. Maçın ilk periyodu 14-24 Beşiktaş’ın üstünlüğüyle geçildi.

Mücadelenin ikinci çeyreğine Can Korkmaz’ın bulduğu 3 sayılık isabetle başlayan Büyükşehir, devrenin bitimine 7.03 kala Jankovic’in smacıyla skoru 26-28’e taşıdı ve Beşiktaş’a molayı aldırdı. Büyükşehir Basket, devrenin sonuna 2 dakika kala öne geçmeyi başardı. (34-33) İlk yarı ise Büyükşehir’in 39-35 üstünlüğüyle tamamlandı.

Mücadelenin ikinci yarısına Can Korkmaz, Calvin Harris, Metecan Birsen, Nathan Boothe ve Moustapha Fall ile başlayan Büyükşehir, ilk 3 dakikayı 46-42, çeyreğin ilk 5 dakikasını ise 50-46 önde geçti. Üçüncü çeyreğin bitimine 4 dakika kala Nathan Boothe’nin bulduğu 3 sayılık isabetle fark 5 sayıya çıktı. (53-48) Üçüncü çeyreğin bitimine 1 dakika kala Beşiktaş Koçu Ufuk Sarıca’nın aldığı teknik faulün ardından serbest atışları sayıya çeviren Büyükşehir, tekrardan öne geçti ve son periyoda 60-56 önde girdi.

Maçın son periyodu büyük bir heyecana sahne oldu. Son periyoda Lazeric Jones’in 3 sayılık isabetiyle başlayan Büyükşehir, farkı 7 sayıya çıkardı. Mücadelenin sonuna 3.47 dakika kala Beşiktaş tekrardan öne geçerek skor 68-72 oldu. Skor avantajını kaybetmesinin ardından tekrardan öne geçmeyi başaramayan Büyükşehir, parkeden 69-75’lik skorla mağlup ayrıldı.