Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezonun ilk iki maçını kaybetmesinin ardından çıkışa geçen Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, çekişmeli mücadelenin ardından seyircisi önündeki karşılaşmada Charlotte Hornets'ı 90-87'lik skorla geçti.

Celtics'te Jayson Tatum ve Shane Larkin 16'şar sayı, Terry Rozier 15 sayı ve 7 ribaunt, Marcus Morris 14 sayı ve 7 ribaunt, Jaylen Brown ise 10 sayı ve 13 ribaunt ile oynadı. İlk çeyrekte yüzüne dirsek darbesi alan takımın yıldızı Kyrie Irving, maçın kalan bölümünde forma giyemedi.

Sezonun 7. mağlubiyetini alan Hornets'ta Kemba Walker 20 sayı ve 11 asistle "double-double" yaparken, Frank Kaminsky 14, Dwayne Bacon ise 10 sayıyla maçı tamamladı.

Paul George 42 sayı attı

Oklahoma City Thunder, sezonun beşinci galibiyetini, yıldız oyuncusu Paul George'un üstün performansının yardımıyla konuk ettiği Los Angeles Clippers'ı 120-111 mağlup ederek aldı.

Thunder'ın skor yükünü tek başına üstlenen George, mücadeleyi 42 sayı, 9 ribaunt ve 7 asistle tamamladı. Skora destek, 22 sayı ve 8 asistle Russell Westbrook'tan geldi.

Pistons sezona iyi başladı

Boston Celtics'in ardından Doğu Konferansı'nda ikinci sırada yer alan Detroit Pistons, ağırladığı Atlanta Hawks'ı 111-104'lük skorla geçerek son 12 yılın en iyi sezon başlangıcını yaptı.