Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda oynanan maçta Danimarka ile İrlanda Cumhuriyeti karşı karşıya geldi.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin ikinci devresinde de skor eşitliği bozulmadı ve maç 0-0 berabere sona erdi.

Bu karşılaşmanın rövanşı 14 Kasım Salı günü oynanacak.