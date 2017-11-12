Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda oynanan maçta Danimarka ile İrlanda Cumhuriyeti karşı karşıya geldi.
İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin ikinci devresinde de skor eşitliği bozulmadı ve maç 0-0 berabere sona erdi.
Bu karşılaşmanın rövanşı 14 Kasım Salı günü oynanacak.