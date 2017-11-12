Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezon başından bu yana beklenen performansını bir türlü sahaya yansıtamayan ve 11 hafta sonunda lider Galatasaray’ın 9 puan gerisine düşen Fenerbahçe’de Aykut Kocaman’ın oyuncu tercihleri sıklıkla tartışılırken, yıldız isimlerin farklı mevkilerde denenmesi de Kocaman’dan cevap bekleyen soru işaretleri arasında yer alıyor. Brezilya Milli Takımı’nın önceki gün Japonya ile oynadığı hazırlık maçında sahaya ilk 11’de çıkan ve Real Madridli Casemiro ile Manchester Cityli Fernandinho ile birlikte orta üçlüyü oluşturan Giuliano’nun Fenerbahçe’de sağ kanada adeta hapsolması eleştirileri de beraberinde getirdi. Sarı-lacivertlilerin sezon başında sağ açık olarak aldığı Dirar’ın orta üçlüde oynarken, merkez orta saha olarak transfer edilen Giuliano’nun sağ kanatta forma giymesi, “İki oyuncu da mevkisinde oynamadığı için tam randıman veremiyor” yorumlarını beraberinde getirdi.

> Arayışlar bitmedi

Giuliano’nun bu nedenle milli takımdaki yerini kaybetme korkusu yaşadığı ve formasını eski Fenerbahçeli Diego’ya kaptırabileceği belirtilirken, Aykut Kocaman’ın yıldız oyuncuyu önümüzdeki haftalarda hangi mevkide değerlendireceği henüz netleşmedi. Dirar’ın orta sahada daha dirençli bir oyun sergilediğini düşünen ve bu nedenle Faslı oyuncuyu merkeze yerleştiren Kocaman’ın Giuliano’nun forvet arkasında oynayacağı 4-4-1-1 sistemini de deneyebileceği belirtildi. Geride kalan haftalarda merkezden yeterince hücum edilemediği için ataklarını kanatlardan gelen ortalarla şekillendiren Fenerbahçe’de golcülerin de bu nedenle mutsuz olduğu öğrenildi. Kocaman’ın takımında forma giyen forvetler arasında gol atan tek isim olan Janssen’in ligde attığı iki golün biri penaltıdan gelmişti. > M.Emin Uluç