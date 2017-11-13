Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’de sportif başarının gelmemesinin ardından çok zor bir süreçten geçen ve istifa eden teknik direktör Aykut Kocaman’ı ikna eden yönetim yaraları sarmaya çalışıyor. İşte o tedavilerden birisi de psikolojik olacak. Oyuncuların ciddi bir mental çözüntü içerisinde olması, son dakikalarda yenilen goller sonrası öz güven kaybı yaşamaları ve konsantrasyon problemi çekmeleri yönetimi harekete geçirdi. Yarından itibaren Can Bartu Tesislerinde spor psikoloğu olacak. Sadece oyuncular için değil aynı zamanda teknik ekibe de destek amaçlı.

> Motivasyon ilacı!

Spor psikoloğu gerek takımla gerekse bireysel görüşmeler yapıp konsantrasyonu artırmaya yönelik uygulamalarda bulunacak. Ve bu sürekli hâle getirilecek. Psikolog, teknik ekiple beraber kalıcı olarak çalışacak. Maçlar öncesinde motivasyonu artırıcı konuşmalar yapacak. Özellikle de yedek kalan oyuncular kazanılmaya çalışılacak. Bir anlamda yaralı F.Bahçe, psikolojik destekle de ayağa kaldırılmaya çalışılacak. Uygulama başarılı olursa spor psikoloğu gelecek sezonlarda da düşünülecek. > M. Emin Uluç