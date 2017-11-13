Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarihinin en büyük revizyonlarından birine imza atarak, Süper Lig’e muhteşem bir başlangıç yapan ve 11 haftalık periyotta rakiplerini imrendiren Galatasaray, eski kaptan Arda Turan’ı takıma katmak üzereydi. Sezon başında da Barcelona’da istenmeyen ve sarı-kırmızılı takımın kapısından dönen millî futbolcu bu defa, adeta içeriye bir adımını atmıştı. G.Saray yönetiminin Barcelona kulübü ile yaptığı görüşmelerde de Arda’nın satın alma opsiyonlu kiralık olarak alınması konusunda fikir birliğine varılmıştı. Teknik direktör Igor Tudor’un da canlı yayında onay vermesiyle eli güçlenen Galatasaray yönetimi, Katalan temsilcilerle son görüşmede anlaşmazlık yaşadı. Detaylar tam olarak belirtilmese de Arda için ödenecek kiralama ücreti ve satın alma bedeli sarı-kırmızılılara yüksek geldi, G.Saray’ın önerdiği fiyatın da kabul edilmediği aktarıldı.

> Dönmek istiyor

Sportif direktör Cenk Ergün’ün önderliğinde yapılan görüşmeler sonrası, başkan Dursun Özbek’e bilgilendirme yapıldı. Galatasaray Başkanı, şu an fevri bir şekilde karar alınmaması gerektiğini kurmaylarına bildirerek, bu konuda yeniden değerlendirme yapılacağını söyledi. Öte yandan Arda Turan’ın Florya’ya geri dönmek için çok hevesli olduğu ve devre arasında Barcelona’da kalmak istemediğini de yakın çevresine bildirdiği öğrenildi.