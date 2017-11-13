Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olmadı sil baştan... Her başarısızlık sonrası duyduğumuz ve alışık olduğumuz söylemler bu defa yeni teknik direktörümüz Mircea Lucescu tarafından dillendirildi. Dünya Kupası’na vedanın ardından çalışmalarına devam eden Rumen hoca, Arnavutluk maçı öncesi durum değerlendirmesi yaptı. Açıklamasında gelecek planı ağırlıktaydı. Yok etmenin kolay olduğunu ancak inşa etmenin zor bir süreç gerektirdiğini belirten Lucescu, çok iyi ve genç bir ekip oluşturduklarını ifade ederek “Yeni bir neslin başlangıcı diyebiliriz. Bu neslin bir yerlere gelebilmesi için sabra ihtiyaç var. Sadece kendini sahaya verecek, futbola adayacak zevk alan bir oyuncu grubu olmalı. Ekip ruhu tekrar ortaya çıkmalı. Onları uluslararası seviyeye çekeceğiz” dedi.

Hocalar gençlere şans versin

22-23 yaşındaki çocuklardan 30 yaş olgunluğunun beklendiğini de vurgulayan Lucescu, kulüp teknik adamlarından da Türk gençlerine daha fazla şans vermelerini rica etti. Türkiye’nin gurbetçi oyuncuların ikinci tercihi haline gelmesine de değinen Rumen hoca, Türk oyuncuların belli bir noktaya gelip yurt dışında oynamaları gerektiğini söyledi. Arnavutluk’un 7-8 oyuncusunun İtalya’da forma giydiğini dile getiren tecrübeli teknik adam öz eleştiri yapmasının kolay olmadığını da belirterek, “İlk maçıma 3 günlük kısa bir zamanda hazırlandım. Kulübünde oynamayan oyuncuları millî takımda belli bir seviyeye getirmek kolay değil” ifadesini kullandı.

Başka oyuncu yok ki!

Tecrübeli isimleri tekrar çağıracağını belirten Lucescu, Romanya maçında Ozan Tufan’ı sağ bekte oynatmasıyla ilgili eleştiriler için “Kadroda orada oynatacağım başka bir oyuncu yok ki. Barışı bir gün önce çağırdık. Kaan, sakattı gitti. Ozan daha önce orada oynadığı için oynattım. Gençlerbirliği’nden Uğur ve Ahmet’i izledim ama yeterli görmedim. Sabri’yi denedim. O da olmadı” dedi.

Millîlerin rakibi Arnavutluk

Dünya Kupası’na vedanın ardından yeni bir yapılanmaya giden A Millî Takım ikinci özel maçını bu akşam Arnavutluk karşısında verecek. İlk özel sınavında Romanya ile karşılaşan ve rakibine 2-0 yenilen ay-yıldızlılar yine genç ağırlıklı bir 11’le sahada olacak. Türkiye, Lucescu yönetimindeki 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet almıştı. Arnavutluk karnesinde ise 9 maçta 4 galibiyet, 3 yenilgi ve 2 beraberlik vardı. Millîler 2017 yılındaki 6’sı resmi, 3’ü özel 9 maçta ise 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etmişti. Bu arada maç öncesi sağ diz ekleminde ağrıları bulunan Ömer Toprak kadrodan çıkarıldı ve Almanya’ya döndü.