Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya’da Barcelona forması giyen Arda Turan’ın menajeri Ahmet Bulut, millî futbolcunun geleceği hakkında konuştu. A Spor’da yer alan habere göre; Ahmet Bulut, Arda Turan'ın Galatasaray'a dönmeyeceğini açıkladı. Sözleşmesinde serbest kalma bedelinin 40 milyon Euro olduğunu belirten Bulut, Arda'nın Türkiye'ye dönme ihtimalinin olmadığını belirtti. Ahmet Bulut, devre arasında Avrupa'dan teklif gelmesi halinde Barcelona yönetimi ile oturulup değerlendirme yapıldıktan sonra karar verileceğini söyledi.

Ayrıca sezon başında tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan Galatasaray'ın, yüksek maliyet sebebiyle Barcelona ile anlaşma sağlayamadığı ve Arda Turan defterini kapattığı DHA tarafından öne sürülmüştü.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, hafta sonu katıldığı bir televizyon programında Arda Turan'la ilgili açıklama yapmış ve Arda'yı beğendiğini, gelmesini istediğini söylemişti. Tudor "Arda Turan haberlerini gazetelerde görüyorum. Geçen yazdan bu yana bir şey konuşmadık. O zaman çok konuşmuştuk, şu an değil. Arda Türk futbol tarihindeki en iyi oyunculardan, karakteri de iyi duydum. Gelmesini isterim, beğendiğim oyuncu." ifadelerini kullanmıştı.